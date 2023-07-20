Если потерялся чемодан
Вопрос: «Во время перелета был утерян наш чемодан. Что делать?»
Валентина
Когда клиент сдает багаж в аэропорту, ответственность за него переходит к авиакомпании. За вещами присматривают на всех этапах доставки: при регистрации, погрузке, пересадке и на выдаче.
Что делать, если багаж потерялся?
1. Необходимо обратиться в службу розыска, она находится в зоне выдачи багажа.
2. Заполнить акт о его потере (PIR) и указать:
- Ф. И. О., рейс и номер багажной бирки;
- приметы чемодана: форму и цвет, материал, есть ли колесики, внешние карманы, потертости, наклейки;
- содержимое багажа;
- контакты для связи и адрес, куда доставить чемодан.
Важно заполнить PIR до выхода из зоны прилета, иначе авиакомпания откажется рассматривать вашу претензию.
Что делать, если багаж повредили?
1. Нужно подойти к стойке Lost & Found и зафиксировать повреждения в протоколе.
2. Сфотографировать их - это поможет, если придется отстаивать интересы в спорах с авиакомпанией.
3. Подайте перевозчику письменную претензию о компенсации.
К претензии нужно приложить:
- заявление с перечнем вещей и их стоимостью — уточните ее по чекам или посмотрите актуальные цены;
- один экземпляр PIR;
- посадочный талон с багажной биркой;
- чеки, стоимость багажа, расходы, связанные с порчей, задержкой или утратой, — чтобы подтвердить ущерб;
- банковские реквизиты.
Сколько времени есть на то, чтобы потребовать компенсацию?
Можно написать жалобу в течение шести месяцев, если перелет был по России. Для международных рейсов сроки другие:
- 18 месяцев - при потере багажа;
- 21 день - при задержке;
- 7 дней - если чемодан повредили.
Как сохранить багаж при перелете?
1. Выбирать чемодан яркого цвета или купите для него чехол: так его будет легче заметить.
2. Для перевозки хрупкого лучше выбрать чемодан из пластика или алюминия. В тканевом такие вещи могут разбиться.
3. Снять с чемодана старые багажные бирки со штрихкодами.
4. Прикрепить бирку с именем и телефоном.
5. Если полет с пересадкой, то лучше зарегистрировать багаж до конечного пункта.
Если вещи оставили на борту?
Необходимо сообщить сотруднику авиакомпании. Он свяжется с экипажем и поможет их вернуть. Также можно обратиться в комнату невостребованного багажа - туда передают все забытое. Для получения нужно:
- предъявить паспорт и авиабилет;
- рассказать, при каких обстоятельствах забыли вещи;
- описать потерянное.