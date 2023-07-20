Если потерялся чемодан

Вопрос: «Во время перелета был утерян наш чемодан. Что делать?»

Валентина

Когда клиент сдает багаж в аэропорту, ответственность за него переходит к авиакомпании. За вещами присматривают на всех этапах доставки: при регистрации, погрузке, пересадке и на выдаче.

Что делать, если багаж потерялся?

1. Необходимо обратиться в службу розыска, она находится в зоне выдачи багажа.

2. Заполнить акт о его потере (PIR) и указать:

- Ф. И. О., рейс и номер багажной бирки;

- приметы чемодана: форму и цвет, материал, есть ли колесики, внешние карманы, потертости, наклейки;

- содержимое багажа;

- контакты для связи и адрес, куда доставить чемодан.

Важно заполнить PIR до выхода из зоны прилета, иначе авиакомпания откажется рассматривать вашу претензию.

Что делать, если багаж повредили?

1. Нужно подойти к стойке Lost & Found и зафиксировать повреждения в протоколе.

2. Сфотографировать их - это поможет, если придется отстаивать интересы в спорах с авиакомпанией.

3. Подайте перевозчику письменную претензию о компенсации.

К претензии нужно приложить:

- заявление с перечнем вещей и их стоимостью — уточните ее по чекам или посмотрите актуальные цены;

- один экземпляр PIR;

- посадочный талон с багажной биркой;

- чеки, стоимость багажа, расходы, связанные с порчей, задержкой или утратой, — чтобы подтвердить ущерб;

- банковские реквизиты.

Сколько времени есть на то, чтобы потребовать компенсацию?

Можно написать жалобу в течение шести месяцев, если перелет был по России. Для международных рейсов сроки другие:

- 18 месяцев - при потере багажа;

- 21 день - при задержке;

- 7 дней - если чемодан повредили.

Как сохранить багаж при перелете?

1. Выбирать чемодан яркого цвета или купите для него чехол: так его будет легче заметить.

2. Для перевозки хрупкого лучше выбрать чемодан из пластика или алюминия. В тканевом такие вещи могут разбиться.

3. Снять с чемодана старые багажные бирки со штрихкодами.

4. Прикрепить бирку с именем и телефоном.

5. Если полет с пересадкой, то лучше зарегистрировать багаж до конечного пункта.

Если вещи оставили на борту?

Необходимо сообщить сотруднику авиакомпании. Он свяжется с экипажем и поможет их вернуть. Также можно обратиться в комнату невостребованного багажа - туда передают все забытое. Для получения нужно:

- предъявить паспорт и авиабилет;

- рассказать, при каких обстоятельствах забыли вещи;

- описать потерянное.