Вопрос: «Чем отличается материнский капитал от отцовского?»

Юлия М.

Отцовский капитал по своей сути почти идентичен материнскому капиталу. Размер у них одинаковый. По состоянию на 2023 год размер отцовского капитала составляет 586 900 рублей. Такую сумму выплатят при рождении первого ребенка. При рождении второго ребенка размер выплаты увеличивается до 775 600 рублей. Но если семейный капитал уже получали, то при появлении второго ребенка размер субсидии составит 188 600 рублей. Выплата ежегодно (1 февраля) индексируется.

Условия получения семейного капитала у отцов иные, чем у матерей. Воспользоваться такой мерой государственной поддержки, как отцовский капитал, может мужчина, когда он:

- остался единственным родителем у ребенка: мать умерла, официально признана без вести, пропавшей или была лишена родительских прав;

- стал единственным родителем для усыновленного им ребенка.

Получить отцовский капитал могут мужчины, которые не являются гражданами нашего государства. Если умершая мать была гражданкой РФ, то право на материнский капитал переходит супругу-отцу вне зависимости от его гражданства.

Потратить отцовский капитал можно на такие же нужды, что и материнский, а именно:

- ежемесячные выплаты частями;

- обучение детей;

- улучшение жилищных условий;

- товары и услуги, которые необходимы для социальной адаптации детей-инвалидов.

Единственное, отцы, в отличие от матерей, не могут направить средства выплаты на накопительную часть своей пенсии.

Заявку на получение отцовского капитала необходимо направить через портал госуслуг. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие права отца на данную меру государственной материальной поддержки. Проверка пакета поданных документов обычно занимает не более пяти дней, а сертификат отцовского капитала присылают в электронном виде.