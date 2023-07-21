Общество 21.07.2023 в 09:00

Отцовский капитал

Чем отличается от материнского?
A- A+
Текст: Номер один
Отцовский капитал
Номер один

Вопрос: «Чем отличается материнский капитал от отцовского?» 

Юлия М.

Отцовский капитал по своей сути почти идентичен материнскому капиталу. Размер у них одинаковый. По состоянию на 2023 год размер отцовского капитала составляет 586 900 рублей. Такую сумму выплатят при рождении первого ребенка. При рождении второго ребенка размер выплаты увеличивается до 775 600 рублей. Но если семейный капитал уже получали, то при появлении второго ребенка размер субсидии составит 188 600 рублей. Выплата ежегодно (1 февраля) индексируется.

Условия получения семейного капитала у отцов иные, чем у матерей. Воспользоваться такой мерой государственной поддержки, как отцовский капитал, может мужчина, когда он:

- остался единственным родителем у ребенка: мать умерла, официально признана без вести, пропавшей или была лишена родительских прав;

- стал единственным родителем для усыновленного им ребенка.

Получить отцовский капитал могут мужчины, которые не являются гражданами нашего государства. Если умершая мать была гражданкой РФ, то право на материнский капитал переходит супругу-отцу вне зависимости от его гражданства.

Потратить отцовский капитал можно на такие же нужды, что и материнский, а именно:

- ежемесячные выплаты частями;

- обучение детей;

- улучшение жилищных условий;

- товары и услуги, которые необходимы для социальной адаптации детей-инвалидов.

Единственное, отцы, в отличие от матерей, не могут направить средства выплаты на накопительную часть своей пенсии.

Заявку на получение отцовского капитала необходимо направить через портал госуслуг. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие права отца на данную меру государственной материальной поддержки. Проверка пакета поданных документов обычно занимает не более пяти дней, а сертификат отцовского капитала присылают в электронном виде.

Теги
справбюро

Все новости

Сотрудницу полиции из Бурятии наградили за спасение тонущего ребенка
21.07.2023 в 17:20
В Бурятии парня настолько разозлил разговор по телефону, что он убил собеседника
21.07.2023 в 17:10
В мэрии Улан-Удэ отметили водителя автобуса, который помог больному пассажиру
21.07.2023 в 16:58
В Бурятии на понедельник передали штормовое предупреждение
21.07.2023 в 16:38
В Бурятии поредели ряды «управляшек»
21.07.2023 в 15:27
В Мухоршибирском районе завершается модернизация межпоселенческой библиотеки
21.07.2023 в 14:15
Молодой пожарный-десантник из Бурятии погиб на спецоперации
21.07.2023 в 13:46
В Улан-Удэ пьяный водитель грузовика едва не устроил ДТП
21.07.2023 в 12:47
В Бурятии сельский вор уснул в библиотеке
21.07.2023 в 12:13
Предпринимателям Бурятии стали доступны более 20 региональных мер поддержки
21.07.2023 в 11:55
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 июля

Читайте также
Сотрудницу полиции из Бурятии наградили за спасение тонущего ребенка
Елена Мотькинова не раздумывая бросилась в реку, когда увидела, что мальчика уносит течение
21.07.2023 в 17:20
В мэрии Улан-Удэ отметили водителя автобуса, который помог больному пассажиру
Сергея Белых наградили Почетной грамотой администрации города
21.07.2023 в 16:58
В Бурятии на понедельник передали штормовое предупреждение
По республике прогнозируются сильные дожди, местами возможен град
21.07.2023 в 16:38
В Бурятии поредели ряды «управляшек»
В результате в «подвешенном состоянии» оказались 154 дома
21.07.2023 в 15:27
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru