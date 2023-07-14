Общество 14.07.2023 в 07:00
Избивали толпой на камеру
В Улан-Удэ следователи нашли «организаторов» жестоких издевательств над 17-летней девочкой
Текст: Эржена Мансорунова
Всю Бурятию, а затем СМИ далеко за ее пределами облетели ужасающие своей бесчеловечностью кадры, на которых толпа подростков в Улан-Удэ глумится и по очереди бьет девочку. Жертва получает жесткие удары по всем частям тела, все это снимается на камеру. На видео слышны унижающие фразы и отборный мат. В дело вмешался детский омбудсмен Бурятии и правоохранители. Виновных нашли – ими оказались две девушки 19 и 20 лет.
С камерами и кулаками
4 июля в СМИ опубликовали ролик, на котором несколько подростков окружили одну девушку и наносят ей удары по разным частям тела. На видео юная улан-удэнка лежит на земле, встать у нее не получается. Видно, что молодые люди смакуют происходящее – на заднем фоне слышны возгласы с неприкрытым восторгом: «Давай-давай, я тоже хочу!», «Почему это по лицу не надо?», «Не харкайте на нее!». Словно стая зверей, молодежь со всех сторон окружила свою жертву, каждый удар фиксируя на камеры мобильников. Все видео девочка плачет, а кадры сопровождаются отборным матом, слышны угрозы с уничижающими словами. Девушке то позволяют сесть, то вновь роняют. Помимо пострадавшей, на видео насчитывается шесть человек. Среди девочек предположительно есть один парень.
После публикации в СМИ на видеоролик отреагировали правоохранительные органы. Проверку организовала прокуратура. В этот же день подключился Следственный комитет в Республике Бурятия. Предварительно установлено, что пострадавшей 17 лет, а ситуация произошла в начале лета по улице Лебедева. Оказалось, в тот же период семья девочки уже обратилась в полицию – заявление подано 2 июня. За это время успели установить одну из нападавших – ею оказалась 19-летняя знакомая жертвы. Позднее нашли вторую истязательницу – 20-летнюю жительницу. Поиск остальных участников и опрос свидетелей продолжается. Следком Бурятии возбудил уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.
- Установлены и допрошены в качестве подозреваемых две девушки, 19 и 20 лет. Обе дали подробные показания об обстоятельствах совершенного преступления. По версии следствия, нападение на потерпевшую ими совершено из личной неприязни и хулиганских побуждений. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения. Окончательная квалификация их действиям будет дана по завершении расследования с учетом выводов судебно-медицинского эксперта о степени тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевшей, - сообщили следователи.
Реакция общества
Жители по-настоящему шокированы жестокостью такой расправы. В комментариях под каждой новостью улан-удэнцы выразили свое негодование, призывая к справедливости и высказывая слова поддержки пострадавшей.
- Это беспредел полнейший! Хочется верить, что правовые органы разберутся объективно и по существу дела, - пишет читательница «Номер один».
- Поражена, с какой жестокостью били. Особенно усердствовала одна, пинала. Один мат стоял, кто не бил, те снимали на телефон - как страшно все это видеть и осознавать, что так поступают подростки. Избивают так, чтобы было больно, чтобы жертва это ощутила, а они, уверена, испытывали удовольствие от избиения, - пишут в комментариях.
- Очень сочувствую девочке, это страшно несправедливо и ужасно, но она все переживет, станет сильнее и лучше, чем эти нелюди, - добавляют там же.
К нашумевшей ситуации подключилась уполномоченная по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина.
- Данная ситуация, увы, стала очередным примером стремления молодежи, которая «не понимает грани между наступлением ответственности и опасностью нанести вред другому человеку», стать «героями» криминальной хроники, - высказалась Наталья Ганькина в соцсетях в этот же день.
Позднее «Номер один» связался с детским омбудсменом, чтобы узнать о состоянии подростка. Наталья Ганькина сообщила, что девочку воспитывает мама, с которой она теперь на связи. Сейчас несовершеннолетней оказывают поддержку, девочка чувствует себя лучше.
- На сегодня по месту жительства специалистами районной комиссии по делам несовершеннолетних посещена девочка вместе с мамой. Ей оказывается медицинская помощь, будет содействие в обследовании ребенка, а также выдано направление на оказание психологической помощи в городском центре диагностики и консультирования, - говорит Наталья Ганькина.
Детский омбудсмен выехала по месту учебы пострадавшей.
- Все педагоги об этом узнали только из СМИ, сразу связались с ее мамой, чтобы узнать, как чувствует себя девочка. Мы по месту ее обучения обговорили этот момент, образовательная организация окажет помощь, психолог готов помогать девочке, - добавляет уполномоченная.
Девочке выделили путевку в профилакторий. В рамках следствия проводится судебно-медицинская экспертиза.
Повторение сценария
К сожалению, подобные инциденты далеко не в первый раз происходят в Бурятии. Только в марте текущего года опубликовали кадры, где в Советском районе школьники лет десяти толпой бьют одного мальчика. Пострадавшим оказался девятилетний мальчик. Тогда же опубликовали видеоролик, где дети возраста средней школы уже в районе Машзавода также избивали подростка.
Ранее в 2022 году случай жестокого избиения 15-летней школьницы прогремел на всю Россию – девочку страшно изувечили и полуголой оставили на остановке общественного транспорта в Улан-Удэ. Тогда по горячим следам задержали малолетних садисток, которыми оказались подружки 15 и 17 лет. Как отметили правоохранители, обе воспитывались в полных благополучных семьях, но есть одно «но» – 15-летняя девятиклассница состояла на учете в ПДН, а ее подружка, студентка колледжа, ранее уже избивала потерпевшую. На все случаи отреагировали и правоохранительные органы, и детский омбудсмен.
Возвращаясь к недавнему избиению, остается только надеяться, что правоохранительные органы смогут разобраться в ситуации и наказать виновных совершеннолетних девушек соразмерно их поступку. К слову, пострадавшей девочке требуется юридическое сопровождение, которое, как известно, стоит немалых денег. 17-летней девушке с ее мамой предстоит участие в затяжном судебном процессе. Если вы или ваши знакомые могут оказать содействие по юридическим вопросам, просьба обратиться в аппарат уполномоченной по правам ребенка в Республике Бурятия.
Фото: скриншот из видео «Ариг Ус»
С камерами и кулаками
4 июля в СМИ опубликовали ролик, на котором несколько подростков окружили одну девушку и наносят ей удары по разным частям тела. На видео юная улан-удэнка лежит на земле, встать у нее не получается. Видно, что молодые люди смакуют происходящее – на заднем фоне слышны возгласы с неприкрытым восторгом: «Давай-давай, я тоже хочу!», «Почему это по лицу не надо?», «Не харкайте на нее!». Словно стая зверей, молодежь со всех сторон окружила свою жертву, каждый удар фиксируя на камеры мобильников. Все видео девочка плачет, а кадры сопровождаются отборным матом, слышны угрозы с уничижающими словами. Девушке то позволяют сесть, то вновь роняют. Помимо пострадавшей, на видео насчитывается шесть человек. Среди девочек предположительно есть один парень.
После публикации в СМИ на видеоролик отреагировали правоохранительные органы. Проверку организовала прокуратура. В этот же день подключился Следственный комитет в Республике Бурятия. Предварительно установлено, что пострадавшей 17 лет, а ситуация произошла в начале лета по улице Лебедева. Оказалось, в тот же период семья девочки уже обратилась в полицию – заявление подано 2 июня. За это время успели установить одну из нападавших – ею оказалась 19-летняя знакомая жертвы. Позднее нашли вторую истязательницу – 20-летнюю жительницу. Поиск остальных участников и опрос свидетелей продолжается. Следком Бурятии возбудил уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.
- Установлены и допрошены в качестве подозреваемых две девушки, 19 и 20 лет. Обе дали подробные показания об обстоятельствах совершенного преступления. По версии следствия, нападение на потерпевшую ими совершено из личной неприязни и хулиганских побуждений. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения. Окончательная квалификация их действиям будет дана по завершении расследования с учетом выводов судебно-медицинского эксперта о степени тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевшей, - сообщили следователи.
Реакция общества
Жители по-настоящему шокированы жестокостью такой расправы. В комментариях под каждой новостью улан-удэнцы выразили свое негодование, призывая к справедливости и высказывая слова поддержки пострадавшей.
- Это беспредел полнейший! Хочется верить, что правовые органы разберутся объективно и по существу дела, - пишет читательница «Номер один».
- Поражена, с какой жестокостью били. Особенно усердствовала одна, пинала. Один мат стоял, кто не бил, те снимали на телефон - как страшно все это видеть и осознавать, что так поступают подростки. Избивают так, чтобы было больно, чтобы жертва это ощутила, а они, уверена, испытывали удовольствие от избиения, - пишут в комментариях.
- Очень сочувствую девочке, это страшно несправедливо и ужасно, но она все переживет, станет сильнее и лучше, чем эти нелюди, - добавляют там же.
К нашумевшей ситуации подключилась уполномоченная по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина.
- Данная ситуация, увы, стала очередным примером стремления молодежи, которая «не понимает грани между наступлением ответственности и опасностью нанести вред другому человеку», стать «героями» криминальной хроники, - высказалась Наталья Ганькина в соцсетях в этот же день.
Позднее «Номер один» связался с детским омбудсменом, чтобы узнать о состоянии подростка. Наталья Ганькина сообщила, что девочку воспитывает мама, с которой она теперь на связи. Сейчас несовершеннолетней оказывают поддержку, девочка чувствует себя лучше.
- На сегодня по месту жительства специалистами районной комиссии по делам несовершеннолетних посещена девочка вместе с мамой. Ей оказывается медицинская помощь, будет содействие в обследовании ребенка, а также выдано направление на оказание психологической помощи в городском центре диагностики и консультирования, - говорит Наталья Ганькина.
Детский омбудсмен выехала по месту учебы пострадавшей.
- Все педагоги об этом узнали только из СМИ, сразу связались с ее мамой, чтобы узнать, как чувствует себя девочка. Мы по месту ее обучения обговорили этот момент, образовательная организация окажет помощь, психолог готов помогать девочке, - добавляет уполномоченная.
Девочке выделили путевку в профилакторий. В рамках следствия проводится судебно-медицинская экспертиза.
Повторение сценария
К сожалению, подобные инциденты далеко не в первый раз происходят в Бурятии. Только в марте текущего года опубликовали кадры, где в Советском районе школьники лет десяти толпой бьют одного мальчика. Пострадавшим оказался девятилетний мальчик. Тогда же опубликовали видеоролик, где дети возраста средней школы уже в районе Машзавода также избивали подростка.
Ранее в 2022 году случай жестокого избиения 15-летней школьницы прогремел на всю Россию – девочку страшно изувечили и полуголой оставили на остановке общественного транспорта в Улан-Удэ. Тогда по горячим следам задержали малолетних садисток, которыми оказались подружки 15 и 17 лет. Как отметили правоохранители, обе воспитывались в полных благополучных семьях, но есть одно «но» – 15-летняя девятиклассница состояла на учете в ПДН, а ее подружка, студентка колледжа, ранее уже избивала потерпевшую. На все случаи отреагировали и правоохранительные органы, и детский омбудсмен.
Возвращаясь к недавнему избиению, остается только надеяться, что правоохранительные органы смогут разобраться в ситуации и наказать виновных совершеннолетних девушек соразмерно их поступку. К слову, пострадавшей девочке требуется юридическое сопровождение, которое, как известно, стоит немалых денег. 17-летней девушке с ее мамой предстоит участие в затяжном судебном процессе. Если вы или ваши знакомые могут оказать содействие по юридическим вопросам, просьба обратиться в аппарат уполномоченной по правам ребенка в Республике Бурятия.
Фото: скриншот из видео «Ариг Ус»
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