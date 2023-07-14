Общество 14.07.2023 в 09:34
В Бурятии автоледи устроила тройное ДТП на курортной автотрассе
Только ремни безопасности спасли участников группового ДТП от тяжелых последствий
Текст: Номер один
В Бурятии накануне днем в Прибайкальском районе 26-летняя водитель автомобиля «Тойота Алион», следуя со стороны села Максимиха в направлении Улан-Удэ, в двух километрах от села Горячинск выехала на полосу встречного движения и по касательной совершила столкновение с автомобилем «Тойота Пробокс» с последующим столкновением с автомобилем «Тойота Сурф».
От удара последние съехали в кювет, сообщили в республиканской ГИБДД.
В результате ДТП водитель автомашины «Тойота Алион», ее двухлетний сын и 46-летняя пассажир доставлены в медицинское учреждение (ушибы, ссадины, гематомы, рваные раны, были пристегнуты все).
Установлено, что девушка имеет небольшой стаж вождения, водительское удостоверение она получила 2,5 месяца назад. Водители и пассажиры остальных транспортных средств не пострадали, были пристегнуты ремнями безопасности.
Фото: ГИБДД
От удара последние съехали в кювет, сообщили в республиканской ГИБДД.
В результате ДТП водитель автомашины «Тойота Алион», ее двухлетний сын и 46-летняя пассажир доставлены в медицинское учреждение (ушибы, ссадины, гематомы, рваные раны, были пристегнуты все).
Установлено, что девушка имеет небольшой стаж вождения, водительское удостоверение она получила 2,5 месяца назад. Водители и пассажиры остальных транспортных средств не пострадали, были пристегнуты ремнями безопасности.
Фото: ГИБДД