Общество 14.07.2023 в 09:34

В Бурятии автоледи устроила тройное ДТП на курортной автотрассе

Только ремни безопасности спасли участников группового ДТП от тяжелых последствий
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Текст: Номер один
В Бурятии автоледи устроила тройное ДТП на курортной автотрассе
В Бурятии накануне днем в Прибайкальском районе 26-летняя водитель автомобиля «Тойота Алион», следуя со стороны села Максимиха в направлении Улан-Удэ, в двух километрах от села Горячинск выехала на полосу встречного движения и по касательной совершила столкновение с автомобилем «Тойота Пробокс» с последующим столкновением с автомобилем «Тойота Сурф».

От удара последние съехали в кювет, сообщили в республиканской ГИБДД.

В результате ДТП водитель автомашины «Тойота Алион», ее двухлетний сын и 46-летняя пассажир доставлены в медицинское учреждение (ушибы, ссадины, гематомы, рваные раны, были пристегнуты все).

Установлено, что девушка имеет небольшой стаж вождения, водительское удостоверение она получила 2,5 месяца назад. Водители и пассажиры остальных транспортных средств не пострадали, были пристегнуты ремнями безопасности.


Фото: ГИБДД
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