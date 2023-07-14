В Бурятии резко подорожали креветки

В Бурятии в июне 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года индекс потребительских цен в Бурятии составил 102,2 %. В том числе на продовольственные товары – 102,0 %, непродовольственные товары – 102,3 %, услуги – 102,1 %, сообщает Бурятстат.В числе резко подорожавших продовольственных товаров – креветки, которые стали дороже на 27,7%. Вероятнее всего, эту грустную новость резко континентальные жители Бурятии, равнодушные к поеданию морских гадов, как-нибудь переживут. Все остальное печальнее.С начала года из продовольственных товаров более всего выросли цены на плодоовощную продукцию. Цены на нее увеличились на 14,7 %, в том числе на капусту белокочанную в 2,7 раза, лук репчатый - в два раза, виноград – в 1,8 раза, картофель – в 1,6 раза, свеклу столовую, груши – в 1,4 раза, морковь – в 1,3 раза, чеснок – на 29,4 %, лимоны – на 28,2 %.Снижение цен произошло на огурцы свежие (на 27,1 %), апельсины (на 24,9 %), помидоры свежие (на 9,5 %), ягоды замороженные (на 6,9 %), бананы (на 2,3 %).Мясо и птица подорожали на 4,1 %, в том числе баранина (кроме бескостного мяса) - на 23,7 %, говядина – на 10,9 %, куры охлажденные и мороженые – на 4,9 %. Булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные подорожали на 6,5 %, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной – на 4,6 %, бараночные изделия – на 3,8 %, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов – на 3,1 %.Из других продовольственных товаров наблюдался рост цен на варенье, джем, повидло – на 10,3 %, шоколад – на 9,1 %, рыбу соленую, маринованную, копченую – на 9,0 %, консервы мясные для детского питания – на 7,9 %, напитки газированные – на 6,5 %.Снижение цен произошло на яйца куриные, крупы и бобовые. Яйца куриные подешевели на 9,0 %, крупы и бобовые на 8,6 %, в том числе крупа гречневая-ядрица на 17,9 %, горох и фасоль – на 12,2 %, пшено – на 7,5 %, овсяные хлопья «Геркулес» – на 6,7 %, рис шлифованный – на 5,0 %, овсяная и перловая – на 2,7 %, манная – на 0,8 %.Из других продовольственных товаров снижение цен произошло на молоко питьевое цельное пастеризованное более 3,2% жирности на 14,8 %, кофе - на 8,0 %, консервы фруктово-ягодные для детского питания – на 7,0 %, колбасу сырокопченую – на 6,3 %, консервы мясные – на 6,0 %, масло подсолнечное – на 5,2 %, рыбу живую и охлажденную – на 4,8 %.В группе непродовольственных товаров более всего подорожали «садоводство» – свежесрезанные цветы (на 15,2 %), «велосипеды и мотоциклы» - велосипед для дошкольников (на 14,5 %), «галантерея» - зонт (на 13,7 %), «обувь» - обувь домашняя с текстильным верхом для взрослых (на 13,3 %), «ювелирные изделия» - кольцо обручальное золотое (на 12,2 %), «мебель» - кресло мягкое (на 11,3 %), «электротовары» - плита бытовая (на 11,3 %), «медикаменты» - перекись водорода (на 25,8 %), фуросемид (на 20,8 %).Снижение цены наблюдалось на лампу энергосберегающую на 20,5 %, дрель электрическую – на 11,9 %, набор корпусной мебели – на 10,3 %, порошок стиральный – на 9,1 %, монитор для настольного компьютера – на 8,4 %, шкаф-вешалку для прихожей – на 8,3 %, пасту зубную – на 7,8 %, рюкзак для взрослых – на 7,3 %, крем детский – на 7,2 %.Из строительных материалов наблюдалось повышение цен на доску обрезную (на 23,5 %), цемент тарированный (на 12,2 %), металлочерепицу (на 10,9 %). Снижение цен произошло на плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные (на 2,5 %), кирпич красный (на 2,1 %), гипсокартон (на 1,1 %), линолеум – на 0,4 %, еврошифер (на 0,2 %).Цены на бензин автомобильный повысились на 2,5 %, дизельное топливо – на 1,6 %. Цены на газовое моторное топливо снизились на 1,0 %.В сфере услуг более всего выросли цены на экскурсионные услуги, в том числе на поездку на отдых на Черноморское побережье России и в Крым в два раза.Услуги в сфере зарубежного туризма повысились на 23,6 %, в том числе поездка на отдых в Египет на 38,4 %, Турцию – на 33,0 %, в отдельные страны Средней Азии – на 26,3 %. Цены на поездку в отдельные страны Юго-Восточной Азии снизились на 13,2 %.В группе услуг пассажирского транспорта увеличились цены и тарифы на проезд в трамвае на 25,0 %, городском автобусе – на 19,2 %, аренду автомобилей – на 17,4 %, проезд в поездах дальнего следования - на 9,9 %, пригородном поезде – на 6,0 %, такси – на 3,5 %.В группе услуг внутреннего туризма и отдыха выросла стоимость проживания в гостиницах 2* на 18,2 %, путевок в дом отдыха, пансионатах – на 18,0 %, проживания в гостиницах 3* - на 13,3 %.Кроме того, из наблюдаемых услуг подорожали услуги по воспитанию детей, предоставляемых наемным персоналом на 23,3 %, устная консультация юриста по семейным вопросам – на 21,2 %, пребывание пациента в круглосуточном стационаре – на 15,8 %, гастроскопия (ФГДС, ЭГДС) – на 14,1 %, физиотерапевтическое лечение – на 13,8 %, плата за пересылку простой посылки внутри России массой 1-2 кг - на 13,5 %.Цены на полет в самолете экономического класса самолета снизились на 18,1 %, абонентскую плату за пакет услуг сотовой связи - на 7,6 %, годовую стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (КАСКО) – на 2,6 %.Фото: unsplash.com