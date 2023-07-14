В Улан-Удэ удлиняют остановочные «карманы»

В Улан-Удэ удлинят «карманы» на 32 остановках в трех районах города, сообщили в Комбинате по благоустройству. Накануне к удлинению остановочных карманов приступили в Железнодорожном районе на остановках «Обелиск», «Больница» и в Октябрьском районе на улице Бабушкина.- Сейчас длина остановочных карманов в среднем 15 метров, мы удлиним их до 25-30 метров, чтобы на остановку свободно вмещались два больших автобуса «Волгабаса», - говорит директор Комбината по благоустройству Александр Солдаткин.На остановках уже снимают старый асфальт, а затем проведут работы по удлинению карманов – сначала отсыпят территорию щебеночно-песчаной смесью, установят бордюры, после чего заасфальтируют остановочный карман и установят остановочные павильоны. Сотрудники «Горсвета» перенесут опоры уличного освещения.Работы на всех остановках завершат до 1 сентября.Напомним, пассажирский парк Улан-Удэ пополнили 124 автобуса, из них 59 больших «Волгобасов», 65 средних ПАЗов.Фото: egov-buryatia.ru