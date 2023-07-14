Общество 14.07.2023 в 16:08

В Бурятии пассажир поезда требовал остановить состав

Свои требования он подкреплял ножом, которым угрожал проводнице
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Текст: Номер один
В Бурятии пассажир поезда требовал остановить состав
В Северобайкальском линейном отделе МВД России на транспорте по согласованию с транспортным прокурором возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который в вагоне пассажирского поезда № 326 сообщением Анапа - Тында угрожал убийством женщине-проводнику, сообщили в Восточно-Сибирском линейном управлении МВД России на транспорте.

Дознанием установлено, что 50-летний житель Тындинского района Амурской области на перегоне  Новый-Уоян - Кюхельбекерская вошел с ножом в купе проводника соседнего вагона и стал высказывать женщине требования остановить поезд. При этом мужчина демонстрировал нож. Проводник восприняла угрозу убийством реально.

Сотрудники полиции на станции Таксимо сняли злоумышленника с поезда и доставили в линейное отделение полиции для выяснения обстоятельств. Они оказались просты. Задержанный накануне поездки продолжительное время употреблял спиртные напитки, в поездке ему стало мерещиться, что его преследует неизвестный, в связи с чем он захотел покинуть вагон поезда. В купе проводника требовал остановить состав. Получив отказ, стал угрожать сотруднику железной дороги. Фигурант вину в содеянном признал, раскаялся, ему грозит до 2 лет лишения свободы.

Возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Все это немного напоминает старый советский анекдот о том, как пьяный одессит с пистолетом в руке требовал от водителя трамвая: «Гони в Тель-Авив!». Невыездной он был в советское время. Тогда анекдот реально смешил, а сейчас все серьезно - статья реальная и тяжелая.

Фото: company.rzd.ru
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