Для гниющего аварийного барака наняли охрану

Эта деревянная двухэтажка стоит на одной из главных улиц столицы республики близ остановки «Лицей № 24» («Техникум строительства и городского хозяйства») - чуть ли не напротив этого учебного заведения. Место тут оживленное. Невдалеке находится скульптура «Три стихии», медцентр.Не первый год этот барак 1953 года постройки возмущает людей. Он разрушается буквально на глазах. Особенно впечатляют зияющие провалы окон на втором этаже, а также ободранная крыша. С одного боку есть следы от огня - видимо, внутри был пожар. Время идет, но дом никто не сносит. Более того, улан-удэнские чиновники наняли охранников для этого гниющего объекта.- Дом по улице Терешковой, 19, находится в муниципальной собственности. Администрацией района отработан вопрос по пультовой охране указанного дома с частным охранным агентством ООО ЧОА «Дельта», - рассказал «Номер один» Петр Касьянов, первый заместитель руководителя администрации Октябрьского района.Охраняемый объект между тем давно подлежит сносу.- Многоквартирный жилой дом по улице Терешковой, 19, признан аварийным и подлежащим сносу на основании распоряжения администрации г. Улан-Удэ от 23.07.2015 № 1111-р, - отметил Петр Касьянов.Через несколько дней этому распоряжению будет восемь лет. За это время из десяти квартир расселили семь. Осталось еще три.- В настоящее время проводится работа по расселению дома, - успокоил чиновник. - Вместе с тем в указанном доме никто не проживает, - также сообщил Петр Касьянов нашему изданию.Мы поинтересовались, может быть, в бараке все же вставить выбитые стекла, покрасить - 2023-й это же год 100-летия с момента образования республики.- Выделение денежных средств на покраску фасада дома считаем нецелесообразным, - ответили из Октябрьской райадминистрации.Когда барак снесут, сказать сложно. «Номер один» заверили, что сейчас его нельзя ликвидировать, так как официально он не до конца расселен. Учитывая неторопливость процесса, не беремся даже приблизительно предположить, когда конкретно чиновники дойдут до этого этапа. Кстати, земельный участок под бараком находится тоже в муниципальной собственности.Надеемся, снос не будет продлен до того момента, когда второй этаж муниципальной гнилушки по улице Терешковой, 19, сам рухнет вниз. А потом эти два этажа лягут грудой на муниципальную землю. Возможно, тогда это место очистят? Хотя вряд ли - ведь груда обломков все равно будет не расселенной до конца.Фото: «Номер один».