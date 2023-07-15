Комфорт на три недели

В редакцию «Номер один» обратились жители СНТ «Тепловик». Люди рассказали, что 19 мая к ним в СНТ наконец-то начала ездить маршрутка – ее ждали годами. Однако мечта исполнилась только на три недели – сейчас СНТ вновь осталось без общественного транспорта.- Маршрутки в наше СНТ перестали ходить уже спустя три недели после их запуска. Судя по всему, администрация города не согласовала это с ГИБДД, поскольку разрешительных документов на маршрут нет, - сообщил нашему изданию местный житель Юрий Кривошеев.СНТ добивалось общественного транспорта с 2009 года, ведь до ближайшей остановки «Товарный двор» людям приходится идти 2,2 километра, а кому-то и все 3,5 километра. Несладко приходится и детям – чтобы добраться до школы № 15, им необходимо преодолеть порядка пяти километров. Подвоз к школе не организован.Люди неоднократно обращались в различные инстанции, чтобы отстоять свои права на транспортное сообщение. В 2021 году прокурор Октябрьского района подал иск к администрации города, в котором требовал возложить на мэрию обязанность создать условия для предоставления транспортных услуг и организовать транспортное обслуживание населения СНТ «Тепловик» в течение года с момента вступления в законную силу решения суда.В иске прокурор также указал, что единственная дорога, ведущая к территории СНТ «Тепловик», находится в ненадлежащем состоянии. В судебном заседании представитель мэрии указала, что, прежде чем обеспечить транспортное обслуживание, необходимо сначала сделать дорогу.«В настоящее время администрация работает над созданием условий для обеспечения транспортной доступности», - оправдывались чиновники.Представитель комитета по транспорту в суде пояснил, что требования прокурора удовлетворению не подлежат, жителей СНТ «Тепловик» обслуживает маршрут № 82. «Удаленность остановочного пункта «Товарный двор» (ближайший к СНТ «Тепловик») составляет 1900 метров, согласно справочнику 2 ГИС», - заявлял чиновник. Судя по всему, немалое расстояние представителя мэрии ничуть не смущало.- До нашего дома от остановки почти три километра шагать. И никуда не денешься. Моей младшей пять лет, оставить часто не с кем, вот и приходится пешком идти: в одной руке сумка, другой ребенка держишь, а когда устает дочка, то и на руках несешь. Таксисты нашу дорогу вообще «стиралкой» называют. Никто уже и ехать к нам не хочет либо цену назначают, как на самолет, почти 400 рублей требуют. Это же золотой урожай выйдет, многим такие затраты не по карману, - возмущается Ирина Петрова.Суд, выслушав доводы сторон, встал на защиту жителей и постановил исковые требования прокурора Октябрьского района удовлетворить. Мэрию обязали в течение 12 месяцев наладить транспортное обслуживание для СНТ.Администрация пыталась обжаловать решение в Верховном суде, но не смогла.С тех пор минуло два года, но дело с места не сдвинулось. В 2023 году мэрия в очередной раз обратилась в суд и попросила отсрочку исполнения судебного решения. Чиновники оправдывали неисполнение предписания неподходящими погодными условиями и плохой дорогой, а точнее, ее небезопасностью.Представитель мэрии в суде сообщила, что составлена дорожная карта по исполнению судебного решения и на ее реализацию необходимо время: работа идет, нужно просто еще немного потерпеть.Прокурор в суде парировала тем, что оснований для отсрочки нет, поскольку с момента принятия судебного решения в 2021 году прошло достаточно времени для того, чтобы решить вопрос с транспортной доступностью.Суд с позицией прокурора согласился и в отсрочке исполнения решения мэрии отказал.Долгожданный транспорт запустили 19 мая, маршрутки стали ездить три раза в день из СНТ до города. Однако спустя всего три недели они исчезли.- Много лет добиваемся автобуса в СНТ и были просто счастливы, что теперь можно добираться в поселок и обратно как белые люди. Автобус отсюда уходил полный, много желающих было. А через три недели все закончилось. Выходит, нас попросту надули? Ладно, взрослые пешком по два с лишним километра ходят до остановки, а как быть пенсионерам? У меня мама ездит, да и соседки есть пожилые. Как в жару ездить поливать огород, не у всех же есть машины, - рассказывает жительница Анастасия Мельникова.ГИБДД вынесла пpeдocтepeжeниe в aдpec aдминиcтpaции г. Улaн-Удэ o нeдoпycтимocти нapyшeний oбязaтeльныx тpeбoвaний в oблacти oбecпeчeния бeзoпacнocти дopoжнoгo движeния. Проще говоря, дорогу закрыли из-за ее непригодного состояния для перевозок, ведь твердое покрытие на ней так и не появилось. Зато в изобилии присутствуют ямы и ухабы. Дo нacтoящeгo мoмeнтa в aдpec ГИБДД oтвeт от кoмитeтa пo тpaнcпopтy нe пocтyпaл.- Во многих дачных поселках дороги не лучше, а автобус ходит. У нас что, песок другой? Говорят, сейчас документы на дорогу будут делать, так что маршрута нам еще год-два не видать. Здесь постоянно проживают десятки пенсионеров и мамочек с детьми. Почему нельзя сейчас каким-то образом решить этот вопрос? Почему чиновники долгие годы закрывают глаза и только обещают, мол, позже, когда-нибудь. Сколько нам еще терпеть это издевательство, на дворе 21-й век. Что, нам к президенту, что ли, с этой дорогой обращаться? – спрашивает Наталья Бареева.Жители СНТ переживают, что про них снова забудут – ведь формально решение суда чиновники исполнили. Более 270 человек, среди которых школьники и пенсионеры, снова вынуждены преодолевать километры по пыльной дороге.Фото: предоставлено Ю.Кривошеевым