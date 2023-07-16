Бараки в Улан-Удэ вновь «на прицеле»

Судя по сообщениям с мест, в столице Бурятии активизировалось «шевеление» по территориям, застроенным бараками. Об этом говорят и простые люди, и депутаты Хурала. Так, в «Номер один» со своим рассказом об очередном таком случае обратилась жительница мкр. Загорск. Улан-удэнка возмущена тем, что вокруг ее многоквартирного дома начались неожиданные «маневры» на тему обследования на аварийность.Жительница города пребывает в встревоженном состоянии. Ее беспокоят мысли о том, что в результате начавшегося «шевеления» власти заберут квартиру, в которой она живет с советских времен. А ее с семьей переселят на окраину города.- У нас двухэтажный дом. По нашему околотку вообще довольно много таких домов. Несколько дней назад в нашем подъезде появилось объявление, которое всех насторожило. Кто его разместил, не известно. Но подпись под текстом гласила, что это объявление от нашей «управляшки» - УО АО «МКС-Улан-Удэ», - рассказывает горожанка.Объявление начиналось с того, что собственникам квартир сообщали об имеющемся в стране постановлении правительства РФ 17-летней давности, которое регламентирует порядок признания домов аварийными.- А далее в объявлении написали, что в связи с этим одному из собственников жилого помещения в доме необходимо обратиться в УО АО «МКС-Улан-Удэ» для написания заявления на обследование дома по признанию его аварийным. Даже указали адрес «управляшки» и телефон, - возмущается горожанка.Ситуация, конечно, крайне необычная. Если это реально написала «управляшка», в чем мало сомнений, то нам непонятно, с чего это коммерческая фирма внезапно решила взять на себя указанные хлопоты? Зачем ей сейчас поднимать тему обследования дома на предмет аварийности - больше нечем заняться и свободного времени много? Какое дело управляющей организации до этого? Когда граждане-собственники захотят подать соответствующее заявление на обследование - тогда сами и подадут. А тут их буквально подталкивают в спину в нужном кому-то направлении. Горожанка, как и мы, тоже не понимает причины подобной активизации «управляшки».- Наш дом, конечно, не очень новый. Но пару лет назад на нем заменили крышу, электрику, отремонтировали фасад, трубы общего пользования. Я не считаю, что дом так плох, что его в настоящее время надо обследовать на аварийность. В Улан-Удэ есть дома, которые находятся в гораздо более худшем состоянии. Их и надо обследовать, признавать аварийными и расселять, - считает наша собеседница.У жильцов есть серьезное подозрение, что их дом (видимо, вместе с такими же соседними двухэтажками) хотят снести и освободить земельный участок, чтобы какая-нибудь строительная компания возвела на нем высотный жилой комплекс и начала продавать квартиры.Признание многоквартирных домов в г. Улан-Удэ аварийными и подлежащими сносу не раз заканчивалось скандалом, когда жильцы оспаривали акт обследования и успешно доказывали, что он не отражает реального состояния дома. Такие случаи известны, в частности, по улан-удэнским микрорайонам, которые расположены по трамвайной линии или находятся вблизи улиц с хорошим транспортным обслуживанием.- А у нас здесь хороший район: рядом две школы, детские сады, магазины, бассейн, ДК «Рассвет», музыкальная школа, Авиационный техникум и т. д. Между прочим, вблизи находится крупное предприятие - Улан-Удэнский авиазавод, куда люди на работу ходят пешком. Если кто-то построит тут жилой комплекс, то спрос на квартиры будет, ведь место обжитое, - отмечает жительница.Поэтому увиденное объявление насторожило и саму женщину, и ее соседей по подъезду. А также вызвало у них еще один логичный вопрос – если вдруг дом признают аварийным и ликвидируют, то «управляшка» останется без клиентов, без их ежемесячных взносов.- В чем ее интерес? Может быть, на «управляшку» просто давят городские власти, вот она и пишет такие объявления? - гадают люди.Беспокойство за свои дома, за то, куда будут людей переселять, улан-удэнцы передают депутатам. На последней сессии Хурала об этом заговорил один из депутатов. «Многие обеспокоены, - выступил парламентарий. - Вчера я был в поселке Сосновка, что перед 40-м кварталом. Там люди жалуются, что переселяют их практически на границу города - в поселок Зеленый. Сейчас там, говорят, строится какой-то дом».Активизация ситуации странным образом совпала с большими подвижками в развитии столицы Бурятии. Власти строят огромные планы на будущее. Речь прежде всего идет о мастер-плане развития г. Улан-Удэ. В его рамках придет конец привычного стиля застройки города. Увы, свободных и выгодных мест, где есть коммуникации, соцобъекты и там удобно вести строительство многоэтажек, практически не осталось. Не будут же власти уничтожать парки, чтобы построить высотки.Поэтому надвигается усиление «переформатирования» территорий, застроенных при СССР. Иного выхода нет. В центре внимания прежде всего окажутся зоны одно-двухэтажной жилой застройки. В г. Москве такое называют реновацией. Просто там сносят пятиэтажки времен Хрущева, а у нас под бульдозер пойдут малоэтажки.Ранее город уже делал такую попытку «переформатирования», когда принимал муниципальную программу развития застроенных территорий. Правда первая попытка не дала каких-то внушительных результатов.Сейчас в г. Улан-Удэ продвигается более «модная» тема – комплексное развитие территорий (КРТ). Главных способов ликвидации бараков теперь стало два – привычное расселение аварийных бараков и реализация проектов КРТ. Данный, второй путь для жильцов бараков гораздо выгоднее.В первом случае расселяемым «аварийным» жильцам имеют право выдать жилье хоть на самой далекой окраине, лишь бы оно было в черте города. Представляете, переехать из района Элеватора на отшиб города? Во втором же случае люди останутся жить примерно там, где жили. «Жилье предоставляется в приближенном районе», - пояснял недавно глава Бурятии на сессии Народного Хурала, говоря о КРТ.Лучше заранее подготовиться к тому, что дорогой вашему сердцу барак – кладезь воспоминаний о детстве, вскоре постигнет «аварийная» участь. Если отбиться не получится, то постарайтесь извлечь из ситуации максимум возможного.Ранее улан-удэнский юрист Алексей Жербахан на страницах «Номер один» разъяснял, что надо делать. Напомним - не ждите, когда власти провозгласят барак аварийным и подлежащим сносу. Надо прямо сейчас оформить землю под бараком и прилегающую придомовую территорию в собственность жильцов. Не успеете до акта об аварийности, потом будет поздно метать икру и рвать волосы.Следует сделать два шага. Первый – официально отмежевать границы земельного участка, поставить его на кадастровый учет в Росреестре.- После этого участок перейдет в общедолевую собственность всех, кто имеет в собственности квартиры (помещения) в доме. Второй шаг – провести общее собрание собственников и принять решение о размере доли земельного участка каждого собственника. Земельный участок делится пропорционально площади квартир, которыми граждане владеют в доме. С этого момента становится ясно, на кого сколько земли приходится. Это снова регистрируется в Росреестре. Потом каждый сможет получить выписку, что кроме квартиры в бараке ему также принадлежит доля участка. Допустим, 1/12, что составляет столько-то квадратных метров, - пояснял Алексей Жербахан.С момента, когда госорганы зарегистрируют факт оформления доли придомового участка, налоговики получат возможность ежегодно рассчитывать суммы земельного налога и выставлять их конкретным гражданам (с учетом существующих льгот).По словам юриста, в хороших местах г. Улан-Удэ компенсация за землю может оказаться больше денежного возмещения за барачную квартиру. Ведь с каждым годом барачное жилье теряет потребительскую ценность, а ценность земли, наоборот, растет.Фото: «Номер один»