Откуда дровишки?

Рука сама тянется дать какому-нибудь инспектору рыженькую купюру, а рот автоматически начинает предлагать «договориться» - деньгами, дровами или бензином. Не пугает взяткодателей даже уголовное наказание.

Только за полгода полицейские в Бурятии подали 26 уведомлений о склонении их к коррупции. Склоняют в основном инспекторов ГИБДД. Но последние не склоняются – так уверяет пресс-служба МВД по Бурятии.

Обычно предлагают деньги – от 1 тыс. рублей (курам на смех) до 100 тыс. рублей (повод на секунду задуматься). Но не деньгами едиными соблазняют обладателей полосатых палочек.

«В январе житель Прибайкальского района, задержанный за рулем в состоянии алкогольного опьянения, предлагал инспекторам взятку в виде дров. А в Гусиноозерске пьяный водитель предложил полицейским за непривлечение к административной ответственности приобрести горюче-смазочные материалы», - рассказывают удивительные истории в бурятском МВД.

Но ни дрова, ни бензин также не склонили доблестных инспекторов к коррупции. Надеемся, что статистика МВД правдива и за красивыми цифрами не скрывается суровая правда.