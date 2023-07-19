Общество 19.07.2023 в 09:21
В районе Улан-Удэ Селенга почти вернулась на пойму
Сейчас уровень воды в реке составляет 236 см
Текст: Константин Воронов
За минувшие сутки уровень воды в Селенге в районе Улан-Удэ снизился еще на 5 см, до отметки в 236 см. Это всего лишь на 6 см выше уровня выхода реки на пойму, сообщили в мэрии города.
На Уде уровень воды, напротив, прибавил 2 см, достигнув отметки в 160 см.
Напомним, выход воды на пойму и подтопление низменных участков города начинается при уровне Селенги и Уды в 230 см.
Фото: мэрия Улан-Удэ
На Уде уровень воды, напротив, прибавил 2 см, достигнув отметки в 160 см.
Напомним, выход воды на пойму и подтопление низменных участков города начинается при уровне Селенги и Уды в 230 см.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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