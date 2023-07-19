В районе Улан-Удэ Селенга почти вернулась на пойму

За минувшие сутки уровень воды в Селенге в районе Улан-Удэ снизился еще на 5 см, до отметки в 236 см. Это всего лишь на 6 см выше уровня выхода реки на пойму, сообщили в мэрии города.На Уде уровень воды, напротив, прибавил 2 см, достигнув отметки в 160 см.Напомним, выход воды на пойму и подтопление низменных участков города начинается при уровне Селенги и Уды в 230 см.Фото: мэрия Улан-Удэ