В Бурятии полицейские нашли телефон иностранки, спрятанный собакой

В отдел полиции Муйского района поступила благодарность от иностранки, которой местные полицейские помогли найти потерянный телефон.Как рассказали в МВД Бурятии, гражданка приехала в Таксимо к родственникам. Во время деловых разъездов по поселку она потеряла смартфон стоимостью более 100 тысяч рублей и обратилась в полицию.«Полицейские в течение часа разыскали смартфон. Оперативники установили геолокацию места, где последний раз мог находиться гаджет, и выехали на место. Пропавший смартфон был найден на территории производственной базы, где накануне бывала гражданка», - рассказали в МВД.Как отметила хозяйка гаджета, на телефоне имелись следы зубов собаки, которая, предположительно, и спрятала его у забора под растительностью.Иностранка поблагодарила оперуполномоченных Отделения МВД России по Муйскому району Бэлигто Доржиева и Алдара Бакшиханова за профессионализм и добросовестное отношение к своим обязанностям.Фото: МВД Бурятии