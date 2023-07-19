Общество 19.07.2023 в 10:24
В Бурятии полицейские нашли телефон иностранки, спрятанный собакой
Опера за час разыскали дорогостоящий гаджет
Текст: Константин Воронов
В отдел полиции Муйского района поступила благодарность от иностранки, которой местные полицейские помогли найти потерянный телефон.
Как рассказали в МВД Бурятии, гражданка приехала в Таксимо к родственникам. Во время деловых разъездов по поселку она потеряла смартфон стоимостью более 100 тысяч рублей и обратилась в полицию.
«Полицейские в течение часа разыскали смартфон. Оперативники установили геолокацию места, где последний раз мог находиться гаджет, и выехали на место. Пропавший смартфон был найден на территории производственной базы, где накануне бывала гражданка», - рассказали в МВД.
Как отметила хозяйка гаджета, на телефоне имелись следы зубов собаки, которая, предположительно, и спрятала его у забора под растительностью.
Иностранка поблагодарила оперуполномоченных Отделения МВД России по Муйскому району Бэлигто Доржиева и Алдара Бакшиханова за профессионализм и добросовестное отношение к своим обязанностям.
Фото: МВД Бурятии
Как рассказали в МВД Бурятии, гражданка приехала в Таксимо к родственникам. Во время деловых разъездов по поселку она потеряла смартфон стоимостью более 100 тысяч рублей и обратилась в полицию.
«Полицейские в течение часа разыскали смартфон. Оперативники установили геолокацию места, где последний раз мог находиться гаджет, и выехали на место. Пропавший смартфон был найден на территории производственной базы, где накануне бывала гражданка», - рассказали в МВД.
Как отметила хозяйка гаджета, на телефоне имелись следы зубов собаки, которая, предположительно, и спрятала его у забора под растительностью.
Иностранка поблагодарила оперуполномоченных Отделения МВД России по Муйскому району Бэлигто Доржиева и Алдара Бакшиханова за профессионализм и добросовестное отношение к своим обязанностям.
Фото: МВД Бурятии
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