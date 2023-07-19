Общество 19.07.2023 в 17:42
В Улан-Удэ в десятый раз искали коноплю
Поиски наркосодержащего растения результатов не дали
Текст: Константин Воронов
Сегодня в Улан-Удэ прошёл очередной, уже десятый за это лето выезд рабочей группы Антинаркотической комиссии на места возможного произрастания дикорастущей конопли.
- Выборочно были обследованы участки местности в северной и восточной частях Железнодорожного района города. Природных очагов дикорастущей конопли не обнаружено, - отчитались в Комитете по ГО, ЧС и общественной безопасности.
Повторное обследование отдельных участков в Улан-Удэ пройдёт в августе. В начале июля выборочно были проверены участки в юго-западной и юго-восточной частях Октябрьского района. Там природных очагов дикорастущей конопли также не было обнаружено.
Напомним, в прошлом году бдительные горожане заметили коноплю, растущую прямо в центре города на площади Революции. Аналогичное сообщение поступало и двумя годами ранее.
Фото: мэрия Улан-Удэ
- Выборочно были обследованы участки местности в северной и восточной частях Железнодорожного района города. Природных очагов дикорастущей конопли не обнаружено, - отчитались в Комитете по ГО, ЧС и общественной безопасности.
Повторное обследование отдельных участков в Улан-Удэ пройдёт в августе. В начале июля выборочно были проверены участки в юго-западной и юго-восточной частях Октябрьского района. Там природных очагов дикорастущей конопли также не было обнаружено.
Напомним, в прошлом году бдительные горожане заметили коноплю, растущую прямо в центре города на площади Революции. Аналогичное сообщение поступало и двумя годами ранее.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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