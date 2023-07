В Бурятии десятки автомобилистов повредили машины, уезжая с фестиваля

Более 25 тысяч зрителей за два дня, свыше 150 музыкантов, около 50 групп из Кореи, Монголии, Китая, Казахстана и со всех уголков России — фестиваль «Голос кочевников» прошел уже в 13-й раз и стал самым масштабным за всю историю проекта.Международный музыкальный фестиваль «Голос кочевников» (6+) прошел в Ацагатской долине в Заиграевском районе Бурятии 14-15 июля. Напомним, фестиваль организован Бурятской государственной филармонией при поддержке Министерства культуры Республики Бурятия.Крупнейший музыкальный open air за Уралом состоялся уже в 13-й раз. В этом году на фестивале вновь работали три сцены: «Солнце», «Луна» и «Звезда». На сценах «Солнце» и «Луна» выступали гости фестиваля и локальные артисты. «Звезда» - это интерактивная площадка, где прошли выступления в формате открытого микрофона, творческие встречи с музыкантами, акустические концерты и dj-сеты.Зрители услышали более 40 концертов разных стилей и жанров, которые смешиваются между собой: и этно-рок, и инди-поп, и бурятский рэп. Фестиваль «услышал» около 150 музыкантов из Кореи, Китая, Казахстана и России.Впервые в Улан-Удэ выступили The Hatters и «Моя Мишель». В лайнапе также спели группы «Диктофон», «Маша и медведи» и др.Поддерживая формат международного события, организаторы пригласили артистов из других стран - дуэт Taiga из Китая, русскоязычный и очень популярный певец Dose из Казахстана, панк-рокеры из Южной Кореи Heynam SinX Patients. А также представителей современной этномузыки — группу из Тывы «Ят-ха», гостью из Якутии Саину, группу из Калмыкии Hagrin.Выступили и молодые музыканты — «Бонд с кнопкой» из Москвы, дуэт из Махачкалы «нееет, ты что», сообщество молодых художников, работающих на стыке музыки и театра «Залпом», гости из Читы ONE LAST DAY, «Бандикут». Бурятию здесь представили: рок-группа «Местный бездарь», любимцы публики «Сезон Dождей», рэпер LUTAAR, этно-рок группа «Нукер», инди-поп дуэт Максим Дашинимаев и Ariuna. Также успешно выступили Дмитрий Байкал («Хама Угы») из Улан-Удэ и творческий коллектив «Бурятский Андеграунд».Зрителей фестиваля ждали не только музыка и танцы, но и ярмарка мастеров, перформансы от художников Улан-Удэ, танцевальные представления, необычные фотозоны и показ этнической моды.- С каждым годом инфраструктура комплекса улучшается, фестиваль становится все более комфортным для гостей. Здесь свободнее дышится и чувствуется единение с природой, хотя место проведения находится всего в 40 минутах езды от Улан-Удэ, - сообщают организаторы фестиваля.Приехавшие на мероприятие отмечали довольно большое количество еды от многочисленных компаний. Цены были довольно демократичные: буузы - от 60 рублей, шашлык – 350, шулэн – 200, пиво - 100 рублей. Словом, голодным никто не остался.Однако в этом году число посетителей мероприятия превысило все запланированные показатели, а настроенная инфраструктура не смогла «переварить» огромный поток гостей. И здесь неожиданно против «Голоса кочевников» сыграла погода - в последний день фестиваля температура в тени превысила 35 градусов тепла. Люди мучились на солнце, тентов на всех не хватало. За бесплатной питьевой водой к водопроводу выстроились очереди. Некоторые посетители падали в обморок от теплового удара. Также явно не хватало туалетов - на такое количество зрителей их нужно было как минимум в три раза больше. Что касается правопорядка, то сотрудников полиции хватало. Им удавалось пресекать тут и там возникающие стычки между отдыхающими, нередко выясняющими отношения на кулаках. Впрочем, большая часть проблем, стоящих перед организаторами, вызвана «болезнями роста» - неожиданно большим числом гостей в этом году. Палаточный городок также в этом году побил все рекорды - в Ацагат с ночевкой приехали сотни людей с палатками.Но были и те, кому организационные недочеты нисколько не помешали насладиться ярким мероприятием. Толпа зрителей активно подпевала артистам, люди танцевали и восторженно кричали. Возле сцены вовсю гудела народная дискотека.В целом «Голос кочевников», безусловно, удался. А вот концовка для гостей фестиваля оказалась весьма проблемной. Никто не предполагал, что в последний день фестиваля к вечеру толпа просто повалила через проходную, раскупая билеты по довольно высокой цене - до 3 тыс. рублей за вход. Это вызвало и еще одну серьезнейшую проблему, так и нерешенную. Все стоянки оказались заполненными и вдоль дороги выстроились в несколько рядов автомобили, а когда все стали выезжать, началось столпотворение. Единственная узкая выездная дорога оказалась фактически заблокированной.Люди около часа выезжали на заиграевскую трассу. А там их вообще ждал дорожный апокалипсис. На многих участках дорожники срезали старый асфальт и не позаботились об устранении перепадов в уровнях уже положенного асфальта и срезанного полотна. В результате десятки автомобилей попали на скорости в ямы, ломая диски и подвески, в том числе пострадали даже внедорожники. Думается, если фестиваль принял международный характер и его значение для развития туризма в республике стало огромным, то подобные «приключения» гостей фестиваля на пути домой недопустимы. Иногородние дорожные компании, выполняющие заказы на региональной дороге, необходимо заставить ответственно относиться к своим обязанностям.Фото: «Номер один»