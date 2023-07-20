Жителям Улан-Удэ начали возвращать горячую воду

В столице Бурятии ТГК-14 приступила к поэтапному подключению потребителей к горячему водоснабжению после плановой остановки ТЭЦ-1. «Это сложный технологический процесс, требующий времени», предупреждают в компании.«Оборудование ТЭЦ-1 включается в соответствии с графиком. На данный момент в работе находится котлоагрегат №6. В ближайшее время будет запущен турбогенератор №6. В период остановки на станции проведена полная ревизия и ремонт оборудования. Также выполнены плановые работы на тепломагистралях», - сообщили в пресс-службе компании.ТГК-14 напоминает, что горячая вода поступит в дома и квартиры жителей Улан-Удэ в разное время, в зависимости от расстояния между ними и станцией, этажности строений, состояния внутридомовых инженерных коммуникаций, готовности управляющих организаций к подключению.При наличии вопросов по горячей воде граждане могут обратиться в свои управляющие организации или диспетчерскую службу ТГК-14 по телефону 46-69-37.Фото: ТГК-14