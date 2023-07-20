Общество 20.07.2023 в 16:05

Бизнесмены Бурятии дадут скидки участникам СВО и их семьям

В республике запускают новую акцию по поддержке военнослужащих
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Текст: Константин Воронов
Бизнесмены Бурятии дадут скидки участникам СВО и их семьям
Филиал Госфонда «Защитники Отечества» в Бурятии совместно с правительством республики и бизнес-сообществом запускает региональную акцию по поддержке участников спецоперации и членов их семей.

Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, в рамках акции бизнесмены республики предоставят скидки участникам СВО и членам их семей.

«На данный момент в акции готовы участвовать 25 предпринимателей. Например, магазин детских товаров «МалышОк» предоставляет скидку 5-20% на все группы товаров, мебельная Компания «Эверест» - 10%, KIRA nail-market - 25% на косметику Kira, Nero и т.д. Полный список акций в настоящее время создается фондом и будет размещен в открытом доступе для пользования участниками СВО и членами их семей», - рассказали в пресс-службе правительства.

По этой акции уже бесплатно отдохнули более 100 человек на базах «Баргуджин Токум», «Синдбад», «Далай» и других. Клиника «Ритм» предоставляет 30% скидку на медицинские услуги участникам СВО и членам их семей. На данный момент в клинике акцией воспользовались уже более 300 человек.

«Такая социально-важная акция для участников СВО и их семей проводится впервые в России», - отметили в пресс-службе правительства.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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