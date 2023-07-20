Общество 20.07.2023 в 17:24

В Улан-Удэ завершают ремонт коллектора на улице Ключевская

Однако точные сроки открытия движения пока не называются
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ завершают ремонт коллектора на улице Ключевская
В Улан-Удэ специалисты «Водоканала» начали частичную засыпку котлована на ул. Ключевская. Как сообщили на предприятии, это связано с окончанием замены основного участка самотечного коллектора диаметром 900 мм. Ремонтные бригады уже заменили более 57 метров трубопровода.

«Впереди замена еще одного участка канализационного коллектора диаметром 200 мм. Этот трубопровод обеспечивает отвод сточных вод от жителей трёх многоквартирных жилых домов по ул. Ключевской в 20 квартале», - рассказали в «Водоканале».

На предприятии отмечают, что особую опасность в ходе работ представляли песчано-насыпные грунты, из-за которых обваливался котлован.

- Соблюдая все необходимые меры безопасности удалось практически полностью заменить аварийный участок коллектора. Глубина залегания канализационных сетей обычно составляет не больше 4 метров, однако в этом случае коллектор находится под землёй на глубине почти 9 метров, - сообщил и.о главного инженера МУП «Водоканал» Игорь Воробьев.

К концу сегодняшнего дня специалисты предприятия планируют запустить в работу новый трубопровод. Что касается замены «малого» коллектора, то его ремонт закончится завтра.

Однако сроки открытия движения по перекрытому участку улицы Ключевская пока не называются. Как пояснили в мэрии, после окончания ремонта необходимо провести уплотнение грунта. Затем на дороге восстановят бордюры и проведут асфальтирование.

Напомним, обрушение свода канализационного коллектора на проезжей части ул. Ключевская произошло еще в конце прошлой недели. Из-за этого движение в сторону 20а квартала было запущено по встречной полосе.

Фото: мэрия Улан-Удэ
Теги
ремонт

Все новости

В Бурятии более 10 тысяч человек получили поддержку по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство»
20.07.2023 в 17:52
В Улан-Удэ 11 домов на Шишковке остались вообще без воды
20.07.2023 в 17:36
В Улан-Удэ завершают ремонт коллектора на улице Ключевская
20.07.2023 в 17:24
Жители Бурятии жалуются, что их родственников не пускают в отпуска из зоны СВО
20.07.2023 в 17:08
В Улан-Удэ нашли останки шести человек
20.07.2023 в 16:45
Бизнесмены Бурятии дадут скидки участникам СВО и их семьям
20.07.2023 в 16:05
В Бурятии сотрудница ГИБДД спасла от обмана пожилую женщину
20.07.2023 в 15:54
В Бурятии собака покусала 7-летнего ребенка
20.07.2023 в 15:13
В Бурятии пожар оставил семью без крыши над головой
20.07.2023 в 14:32
В Бурятии в 2023 году построят еще 18 модульных гостиниц
20.07.2023 в 14:17
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 июля

Читайте также
Жители Бурятии жалуются, что их родственников не пускают в отпуска из зоны СВО
Военные объясняют это наступлением противника
20.07.2023 в 17:08
Бизнесмены Бурятии дадут скидки участникам СВО и их семьям
В республике запускают новую акцию по поддержке военнослужащих
20.07.2023 в 16:05
В Бурятии в 2023 году построят еще 18 модульных гостиниц
Они появятся в ориентированных на туристов районах
20.07.2023 в 14:17
Жителям Улан-Удэ начали возвращать горячую воду
«Это сложный процесс, требующий времени», предупреждают в ТГК-14
20.07.2023 в 13:22
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru