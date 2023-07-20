В Улан-Удэ завершают ремонт коллектора на улице Ключевская

В Улан-Удэ специалисты «Водоканала» начали частичную засыпку котлована на ул. Ключевская. Как сообщили на предприятии, это связано с окончанием замены основного участка самотечного коллектора диаметром 900 мм. Ремонтные бригады уже заменили более 57 метров трубопровода.«Впереди замена еще одного участка канализационного коллектора диаметром 200 мм. Этот трубопровод обеспечивает отвод сточных вод от жителей трёх многоквартирных жилых домов по ул. Ключевской в 20 квартале», - рассказали в «Водоканале».На предприятии отмечают, что особую опасность в ходе работ представляли песчано-насыпные грунты, из-за которых обваливался котлован.- Соблюдая все необходимые меры безопасности удалось практически полностью заменить аварийный участок коллектора. Глубина залегания канализационных сетей обычно составляет не больше 4 метров, однако в этом случае коллектор находится под землёй на глубине почти 9 метров, - сообщил и.о главного инженера МУП «Водоканал» Игорь Воробьев.К концу сегодняшнего дня специалисты предприятия планируют запустить в работу новый трубопровод. Что касается замены «малого» коллектора, то его ремонт закончится завтра.Однако сроки открытия движения по перекрытому участку улицы Ключевская пока не называются. Как пояснили в мэрии, после окончания ремонта необходимо провести уплотнение грунта. Затем на дороге восстановят бордюры и проведут асфальтирование.Напомним, обрушение свода канализационного коллектора на проезжей части ул. Ключевская произошло еще в конце прошлой недели. Из-за этого движение в сторону 20а квартала было запущено по встречной полосе.Фото: мэрия Улан-Удэ