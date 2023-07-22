Общество 22.07.2023 в 10:39

Бичура отмечает 300-летие

Несмотря на солидный возраст, это первый официальный день рождения села
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Текст: Иван Иванов
Бичура отмечает 300-летие
Самые ранние упоминания о людях, родившихся в «Бичюрской деревне», были обнаружены в архивах краеведом Светланой Арсеньевой. Подробный доклад о своих изысканиях она представила в прошлом году историческому совету, созданному при главе Бичурского района. Было принято решение считать годом основания села 1723 год. Дату - 21 июля - определили по престольному празднику первой церкви в Бичуре – Прокопьевской.

Книга Светланы Арсеньевой «Бичура. Разгадка юбилейной даты» вышла в свет в преддверии праздника села.


У поклонного креста, установленного на горе над Бичурой, состоялся молебен блаженному Прокопию Устюжскому.

Видеоролик с поздравлением бичурян со славным юбилеем записал глава Бурятии Алексей Цыденов. Он подчеркнул, что хотел приехать на праздник в Бичуру, но занят подготовкой визита в Бурятию крупного федерального чиновника.

- Искренне вас поздравляю! Желаю всего самого хорошего! Чтобы село развивалось, район развивался. С юбилеем! – обратился глава республики к жителям Бичуры.

В рамках юбилейных торжеств в селе прошел детский праздник с конкурсами и аттракционами, фестиваль ТОС Бичурского района, выставки, интерактивные площадки. Состоялись спортивные состязания по русской лапте, перетягиванию каната, стрельбе из лука, первенство силачей, футбольный и волейбольный турниры «Кубок 300-летия села Бичура».

Ярким событием и достойным подарком родителям и детям стало официальное открытие нового здания Бичурской детской школы искусств, построенного по программе «Комплексное развитие сельских территорий».


Праздничное шествие коллективов райцентра, концерт и дискотека прошли на недавно реконструированном центральном стадионе.

- Предстоит еще многое сделать, чтобы жизнь в селе становилась с каждым годом лучше и комфортнее, чтобы молодежь после учебы возвращалась в Бичуру и продолжала традиции своих предков, – так обозначил приоритеты районной власти глава Бичурского района Василий Смолин.

Он особо поблагодарил воинов-земляков, принимающих участие в СВО:

- Мы гордимся их подвигами. Они все для нас – герои, и мы молимся за их возвращение живыми и невредимыми.

Земляков тепло поздравил председатель Народного Хурала Владимир Павлов.

Руководитель администрации главы и правительства Бурятии Алдар Гулгенов и министр сельского хозяйства и продовольствия республики Галсан Дареев вручили заслуженным бичурянам государственные и ведомственные награды.

Отметим, что Бичурский район является лидером по валовому сбору зерновых, входит в тройку лучших районов Бурятии по развитию АПК и предпринимательства. Муниципальный бюджет вырос по сравнению с 2018 годом более, чем в 2 раза, за счет активного участия в федеральных, дальневосточных и республиканских программах развития, а также – роста собственных доходов.

Большой вклад в подъем экономики, развитие социальной и транспортной  инфраструктуры вносят жители районного центра.

- Бичура – сердце Бичурского района, – сказал Василий Смолин.

В этом сердце есть место всем: русским и бурятам, потомкам казаков и старообрядцев. Юбилей села объединил всех, кто родился и живет на бичурской земле.

Юбилейные торжества в райцентре продолжаются.

Фото: Нины Любовниковой
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