Бичура отмечает 300-летие

Книга Светланы Арсеньевой «Бичура. Разгадка юбилейной даты» вышла в свет в преддверии праздника села.







Ярким событием и достойным подарком родителям и детям стало официальное открытие нового здания Бичурской детской школы искусств, построенного по программе «Комплексное развитие сельских территорий».







Руководитель администрации главы и правительства Бурятии Алдар Гулгенов и министр сельского хозяйства и продовольствия республики Галсан Дареев вручили заслуженным бичурянам государственные и ведомственные награды.





Самые ранние упоминания о людях, родившихся в «Бичюрской деревне», были обнаружены в архивах краеведом Светланой Арсеньевой. Подробный доклад о своих изысканиях она представила в прошлом году историческому совету, созданному при главе Бичурского района. Было принято решение считать годом основания села 1723 год. Дату - 21 июля - определили по престольному празднику первой церкви в Бичуре – Прокопьевской.У поклонного креста, установленного на горе над Бичурой, состоялся молебен блаженному Прокопию Устюжскому.Видеоролик с поздравлением бичурян со славным юбилеем записал глава Бурятии Алексей Цыденов. Он подчеркнул, что хотел приехать на праздник в Бичуру, но занят подготовкой визита в Бурятию крупного федерального чиновника.- Искренне вас поздравляю! Желаю всего самого хорошего! Чтобы село развивалось, район развивался. С юбилеем! – обратился глава республики к жителям Бичуры.В рамках юбилейных торжеств в селе прошел детский праздник с конкурсами и аттракционами, фестиваль ТОС Бичурского района, выставки, интерактивные площадки. Состоялись спортивные состязания по русской лапте, перетягиванию каната, стрельбе из лука, первенство силачей, футбольный и волейбольный турниры «Кубок 300-летия села Бичура».Праздничное шествие коллективов райцентра, концерт и дискотека прошли на недавно реконструированном центральном стадионе.- Предстоит еще многое сделать, чтобы жизнь в селе становилась с каждым годом лучше и комфортнее, чтобы молодежь после учебы возвращалась в Бичуру и продолжала традиции своих предков, – так обозначил приоритеты районной власти глава Бичурского района Василий Смолин.Он особо поблагодарил воинов-земляков, принимающих участие в СВО:- Мы гордимся их подвигами. Они все для нас – герои, и мы молимся за их возвращение живыми и невредимыми.Земляков тепло поздравил председатель Народного Хурала Владимир Павлов.Отметим, что Бичурский район является лидером по валовому сбору зерновых, входит в тройку лучших районов Бурятии по развитию АПК и предпринимательства. Муниципальный бюджет вырос по сравнению с 2018 годом более, чем в 2 раза, за счет активного участия в федеральных, дальневосточных и республиканских программах развития, а также – роста собственных доходов.Большой вклад в подъем экономики, развитие социальной и транспортной инфраструктуры вносят жители районного центра.- Бичура – сердце Бичурского района, – сказал Василий Смолин.В этом сердце есть место всем: русским и бурятам, потомкам казаков и старообрядцев. Юбилей села объединил всех, кто родился и живет на бичурской земле.Юбилейные торжества в райцентре продолжаются.Фото: Нины Любовниковой