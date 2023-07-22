Общество 22.07.2023 в 11:05

На реках Улан-Удэ резко снизился уровень воды

Подтопление городу больше не угрожает
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Текст: Константин Воронов
На реках Улан-Удэ резко снизился уровень воды
За минувшие сутки уровень воды в реках Улан-Удэ существенно снизился. Как сообщили в мэрии города, Селенга отступила сразу на 8 сантиметров, Уда – на 5 сантиметров.

На данный момент уровень Селенги составляет 224 см, Удэ - 152 см. Напомним, выход воды на пойму и подтопление низменных участков начинается при уровне Селенги и Уды в 230 см.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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