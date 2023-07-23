Общество 23.07.2023 в 14:59

В Кабанском районе капремонт дороги подходит к концу

Участок обошелся более чем в 111 миллионов рублей
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Текст: Номер один
В Кабанском районе капремонт дороги подходит к концу

Как сообщает министерства транспорта Бурятии капитальный ремонт региональной дороги в селе Большая речка Кабанского района завершат уже в этом году. На участке работает 10 единиц техники в виде самосвалов, погрузчиков и т.д. Весь ремонт продолжается в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Полная стоимость данного объекта составила более 111 миллионов рублей.

«На начальном этапе столкнулись с проблемой переувлажненных
грунтов, поэтому меняли грунт на более качественный. Сейчас заканчиваем доводку земляного полотна. В скором времени приступим к устройству основания из ЩПС, с устройством геотекстиля. На данный момент производится монтаж водопропускных труб. Работаем с 8 до 8 вечера, без выходных, чтобы успеть к концу 2023 года»,

- говорит прораб участка Александр Бальжинимаев.
На участочке уже завершены работы по фрезерованию старого покрытия и по замене слабого переувлажненного грунта. Отремонтированы 2 из 4 водопропускных трубы. Также на участке уложат новый асфальт, установят барьерное ограждение, по левой стороне дороги устроят тротуары. Освещение, которое было демонтировано, восстановят. Кроме того, на дороге предусмотрен водоотвод.

«В данном случае с подрядчиком заключен контракт по принципу
жизненного цикла, т.е. после ввода объекта в эксплуатацию, подрядчик еще 3 года будет содержать данный участок. Еще 5 лет, он будет находится на гарантии»,

- отметил ведущий инженер дорожного хозяйства Николай Нечаев.
Специалисты трудятся по графику без выходных. Местные жители очень рады новой дороге. Ведь ремонт откроет новые возможности для всего района.

«Это хорошо, что дорогу делают. Будет красивая дорога, будут тротуары»,

- сказала жительница села Большая Речка Евгения Илькова.

Напомним, в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Бурятии планируют отремонтировать более 100 км дорог регионального и местного значения.


Фото: пресс-служба минтранспорта Бурятии

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