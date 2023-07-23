В Бурятии участникам СВО показали Байкал

Мечта участников СВО из госпиталя Соснового бора исполнилась. Больше всего они хотели увидеть "жемчужину Сибири" - Байкал. Организатором поездки выступил Дом Дружбы народов Республики Бурятия.

«А главное, прочувствовали, что неосуществимое сбывается, когда рядом настоящие друзья! Таджикские лепешки, узбекские арбузы, казахское радушие, татарское гостеприимство, армянский юмор и русские песни под бурятский зелёный чай создали неповторимую атмосферу этого дня», - сообщили в телеграм-канале.



Все члены поездки смогли в полной мере насладиться природой и даже искупаться.Для духовной реабилитации бойцов СВО волонтеры Дома Дружбы приобрели на собранные средства телевизор. Уго установят в актовом зале.

Напомним, в феврале этого года местные предприниматели безвозмездно покатали бойцов СВО, проходящих лечение после полученных ранений, по Байкалу на судне с воздушной подушкой. После чего торжественно покормили в одном из кафе, где хозяйка заведения угостила военнослужащих тортом. Позже сладкое угощение гости забрали с собой в госпиталь для соседей по палате.



