Общество 24.07.2023 в 10:32

Хамбо-лама проводил в последний путь погибшего на спецоперации десантника

Цырен-Доржо Жадамбаев награжден Орденом Мужества посмертно
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Текст: Константин Воронов
Хамбо-лама проводил в последний путь погибшего на спецоперации десантника
23 июля Хамбо-лама Буддийской традиционной Сангхи России Дамба Аюшеев приехал в село Енхор Селенгинского района, где проходили похороны погибшего на спецоперации десантника Цырен-Доржо Жадамбаева.

«У нас в обществе создалось следующее состояние: у воинов высокий патриотизм и желание помочь своим сослуживцам и сберечь их жизнь и здоровье в бою. У родственников и близких внутреннее напряжение, тревога и ожидание. У руководства района и у народных депутатов обязательное участие и помощь на похоронах, если воин погиб. А наши ламы обязаны молиться за жизнь наших воинов и достойно провожать погибших воинов буддистов, понимая, что не смогли им помочь дальше жить», - сообщил в соцсетях Дамба Аюшеев.

О гибели Цырен-Доржо Жадамбаева 20 июля сообщила администрация Селенгинского района.

Цырен-Доржо Жадамбаев родился 19 августа 1995 года в селе Енхор Селенгинского района вторым ребёнком в семье. После окончания средней школы в Новоселенгинске успешно поступил в колледж искусств им. Чайковского. При наступлении призывного возраста, не раздумывая, пополнил ряды армии, где, по окончанию срочной службы, остался служить по контракту.

После скоропостижной смерти отца вернулся в родное село в поддержку и помощь маме, возглавил КФХ, продолжая дело своего отца.

После начала спецоперации отправился добровольцем в составе 11-й десантно-штурмовой бригады в поддержку бывшим сослуживцам.

«С великим прискорбием и огромным сожалением сообщаем о том, что при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, проявив мужество и героизм, 12 июля 2023 года погиб славный и отважный сын своего народа Жадамбаев Цырен-Доржо Намсараевич. Цырен-Доржо всегда отличался доброжелательным, открытым характером, с большой теплотой и нежностью относился к маме, сестре, имел авторитет и уважение среди друзей. Он отдал свою жизнь ради обеспечения безопасности своей страны и своего народа. Проявил себя как настоящий защитник Отечества. Мы всегда будем его помнить», - сообщается на странице администрации Селенгинского района «ВКонтакте».

Цырен-Доржо Жадамбаев награжден Орденом Мужества посмертно.
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спецоперация

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