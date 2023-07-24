В Бурятии простились с погибшим на спецоперации многодетным отцом

В селе Малый Нарын Джидинского района Бурятии простились с Русланом Кривенко. Он погиб в ходе спецоперации 6 июля.Как сообщает паблик «Мемориал памяти военным из Бурятии», Руслан Кривенко родился 2 апреля 1980 года в селе Малый-Нарын. В 1998 году закончил Гэгэтуйскую среднюю школу. В 1998-2000 гг. проходил срочную службу в мотострелковых войсках в Читинской области. После участвовал во 2-й чеченской операции, Северо-Кавказком военном округе, был награжден медалями, имел удостоверение ветерана боевых действии.В апреле 2023 года Руслан Кривенко подписал контракт с Министерством обороны РФ, был направлен 5-ю в отдельную гвардейскую танковую бригаду, затем в 30-ю артиллерийскую бригаду под командованием 36-й армии ВВО.Руслан Кривенко награжден Орденом Мужества посмертно. У него дома остались жена, две дочери и сын.