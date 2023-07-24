Общество 24.07.2023 в 17:17

В Бурятии простились с погибшим на спецоперации многодетным отцом

Руслан Кривенко награжден Орденом Мужества посмертно
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии простились с погибшим на спецоперации многодетным отцом
В селе Малый Нарын Джидинского района Бурятии простились с Русланом Кривенко. Он погиб в ходе спецоперации 6 июля.

Как сообщает паблик «Мемориал памяти военным из Бурятии», Руслан Кривенко родился 2 апреля 1980 года в селе Малый-Нарын. В 1998 году закончил Гэгэтуйскую среднюю школу. В 1998-2000 гг. проходил срочную службу в мотострелковых войсках в Читинской области. После участвовал во 2-й чеченской операции, Северо-Кавказком военном округе, был награжден медалями, имел удостоверение ветерана боевых действии.

В апреле 2023 года Руслан Кривенко подписал контракт с Министерством обороны РФ, был направлен 5-ю в отдельную гвардейскую танковую бригаду, затем в 30-ю артиллерийскую бригаду под командованием 36-й армии ВВО.

Руслан Кривенко награжден Орденом Мужества посмертно. У него дома остались жена, две дочери и сын.

Теги
спецоперация

Все новости

В Бурятии водитель сбежал с места ДТП, бросив раненого пассажира
24.07.2023 в 17:47
В Бурятии сотрудник таможни осужден за превышение полномочий
24.07.2023 в 17:35
В Улан-Удэ оштрафуют водителя, выбросившего мусор из машины
24.07.2023 в 17:25
В Бурятии простились с погибшим на спецоперации многодетным отцом
24.07.2023 в 17:17
В Бурятии разыскивают пропавшего читинца
24.07.2023 в 17:04
В Бурятии потушили крупный пожар в гостевом доме вблизи Байкала
24.07.2023 в 16:56
В Улан-Удэ пациентов инфекционной больницы накормили едой с червяками
24.07.2023 в 16:41
Погибшие в страшном ДТП в Бурятии бабушка и девочка вылетели из автомобиля
24.07.2023 в 16:17
На фасаде новой школы в Улан-Удэ нарисуют огромную картину
24.07.2023 в 16:03
В Бурятии водитель опрокинул грузовик из-за лошадей
24.07.2023 в 15:53
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 июля

Читайте также
В Улан-Удэ оштрафуют водителя, выбросившего мусор из машины
Нарушителей выявляют с помощью дорожных камер
24.07.2023 в 17:25
В Улан-Удэ пациентов инфекционной больницы накормили едой с червяками
Учреждение уже извинилось перед пациентами
24.07.2023 в 16:41
На фасаде новой школы в Улан-Удэ нарисуют огромную картину
В Иволгинском районе школы тоже разрисуют
24.07.2023 в 16:03
Россиянам полюбилась работа в Монголии
Граждане России заняли третье место по числу работающих в стране иностранцев
24.07.2023 в 15:37
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru