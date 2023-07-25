Жители Бурятии назвали самые непрестижные профессии

Служба исследований hh.ru провела опрос соискателей, чтобы выяснить, работу в каких отраслях они считают наиболее престижной, а в каких — наименее престижной.Наиболее престижной соискатели Дальнего Востока, в том числе Бурятии, в 2023 году считают работу в IT-отрасли (37%). На втором месте с небольшим отрывом оказалась нефтегазовая отрасль (33%). На третьем – строительство и недвижимость (30%). В пятерку лидеров по мнению дальневосточников также вошли государственные организации (26%), а также добывающая отрасль и энергетика (по 20%).Самой непрестижной жителей Бурятии и Дальнего Востока считают работу в ЖКХ (37%). Еще треть (30%) считают наименее престижной сферу розничной торговли, каждый четвертый – государственные организации (интересно, что госсектор считает непрестижным и престижным одинаковое число респондентов – 26%).Что касается конкретных специальностей, то 20% дальневосточников назвали наиболее престижной профессию программиста/IT-специалиста. 17% считают таковой работу директора или топ-менеджера, ещё столько же (17%) - президента, 11% - предпринимателя, бизнесмена, 9% - финансового директора.Среди наименее престижных профессий с позиции жителей Бурятии и Дальнего Востока в целом оказались дворник (24%), разнорабочий (13%), уборщик/уборщица (11%), оператор call-центра (11%), курьер и охранник (по 7%).Большинство опрошенных жителей ДФО считают, что профессию делает престижной высокая зарплата (70%), уважение в обществе (61%), возможность приносить большую пользу людям (50%), сложность получения профессии (22%). Женщины чаще мужчин отвечали, что профессию делает престижной уважение в обществе (59% и 53% соответственно), в то время как мужчины отмечали возможность приносить пользу обществу (51% и 48% соответственно) и сложность получения (30% и 24% соответственно) как наиболее важные факторы.Больше половины дальневосточных респондентов считает свою работу престижной (65%). Чаще других престижной свою работу считают представители высшего и среднего менеджмента (70%), занятые в сфере строительства и недвижимости (68%), а также работающие в сфере IT, производства и сервисного обслуживания, науки и образования, а также юристы (по 58%).В 2023 году 87% жителей регионов Дальнего Востока, не считающих свою профессию престижной, рассматривают для себя возможность в будущем поменять её. Это самый высокий процент по стране.Фото: «Номер один»