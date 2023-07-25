Общество 25.07.2023 в 12:53

Житель Северобайкальска сломал сожительнице ребра, разбил сотовый, а после украл ее паспорт

Молодой человек очень не хотел, чтобы она уезжала от него, но теперь он имеет все шансы уехать от нее
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Текст: Номер один
Житель Северобайкальска сломал сожительнице ребра, разбил сотовый, а после украл ее паспорт
В Северобайкальске полиция возбудила уголовное дело в отношении 26-летнего горожанина, подозреваемого в хищении паспорта у своей сожительницы, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Установлено, что в октябре прошлого года нетрезвый мужчина после бытовой ссоры с девушкой забрал из шкафчика ее паспорт. Так он решил воспрепятствовать разрыву отношений и возможным отъездом дамы. После конфликта та пригрозила уехать жить и работать к родственникам в другой регион.

С чужим паспортом молодой человек ушел, а спустя пару дней при очередном скандале на лестничной площадке в подъезде дома разорвал и выбросил его. Потерпевшая обратилась в полицию.

На протяжении последних полутора месяцев в отношении злоумышленника возбуждено уже пять уголовных дел по преступлениям, совершенным в отношении бывшей гражданской супруги. Среди них причинение средней тяжести вреда здоровью (нанес ей телесные повреждения, приведшие к перелому ребер), умышленное повреждение имущества (разбил ее сотовый телефон) и дважды – угроза убийством. Все они были совершены в ходе совместного распития спиртного.

Отметим, ранее он уже был судим – за кражу, преступления против жизни и здоровья, нарушение неприкосновенности частной жизни. Постоянного источника дохода не имеет.В настоящее время все уголовные дела соединены в единое производство, расследование продолжается.

Фото: «Номер один»
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преступность кража паспорт

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