Житель Северобайкальска сломал сожительнице ребра, разбил сотовый, а после украл ее паспорт

В Северобайкальске полиция возбудила уголовное дело в отношении 26-летнего горожанина, подозреваемого в хищении паспорта у своей сожительницы, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Установлено, что в октябре прошлого года нетрезвый мужчина после бытовой ссоры с девушкой забрал из шкафчика ее паспорт. Так он решил воспрепятствовать разрыву отношений и возможным отъездом дамы. После конфликта та пригрозила уехать жить и работать к родственникам в другой регион.С чужим паспортом молодой человек ушел, а спустя пару дней при очередном скандале на лестничной площадке в подъезде дома разорвал и выбросил его. Потерпевшая обратилась в полицию.На протяжении последних полутора месяцев в отношении злоумышленника возбуждено уже пять уголовных дел по преступлениям, совершенным в отношении бывшей гражданской супруги. Среди них причинение средней тяжести вреда здоровью (нанес ей телесные повреждения, приведшие к перелому ребер), умышленное повреждение имущества (разбил ее сотовый телефон) и дважды – угроза убийством. Все они были совершены в ходе совместного распития спиртного.Отметим, ранее он уже был судим – за кражу, преступления против жизни и здоровья, нарушение неприкосновенности частной жизни. Постоянного источника дохода не имеет.В настоящее время все уголовные дела соединены в единое производство, расследование продолжается.Фото: «Номер один»