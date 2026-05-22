Юный ботаник из Бурятии обнаружил в регионе новый вид растения

Славу Бурятии чаще всего приносят спортсмены, мастера искусств и строители вертолетов (список легко продолжить), но могут и ботаники, к которым принято относиться снисходительно. Это доказал проект школьника из Улан-Удэ Никиты Палеева «Состав и структура семейства Asteraceae (сложноцветные) Энхалукского заказника» признан лучшим в сразу трех федеральных конкурсах.

Юный ботаник победил во всероссийском конкурсе научно-исследовательских проектов «Исследуя родной край», всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ имени Менделеева и всероссийском конкурсе юных исследователей окружающей среды им. Б.В. Всесвятского, сообщили в «МК в Бурятии» со ссылкой на БУ «Бурприрода».

Никита учится в центре дополнительного образования детей «Дом научной коллаборации имени М.П. Хабаева», который работает на базе Бурятского государственного университета. Школьник вместе со своим наставником - студентом Института естественных наук БГУ Николаем Федоровым - провели первичную инвентаризацию сложноцветных в Энхалукском заказнике, обозначить его видовой состав 51 вид. Более того, они нашли новый для региона вид – Ястребинку зонитичную (Hieracium filifolium Üksip). Прежде самой восточной ее локацией считалась Иркутская область. А доказательство ее произрастания в Энхалукском заказнике на восточном побережье Байкала заметно расширяет ареал обитания растения, которое первым описал еще в 1753 году сам Карл Линней — создатель единой системы классификации растительного и животного мира.

Молодые ученые и далее планируют изучать флору Энхалукского заказника, который находится прямо на берегу самого глубокого озера в мире.