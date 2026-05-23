Зурхай на субботу, 23 мая

Благоприятно: для людей года Быка, Тигра и Зайца; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» относительно приумножения круп и посева, вывешивать хий морин - флажок «Конь удачи» - людям года Тигра, Лошади и Собаки.Неблагоприятно: для людей года Мыши и Свиньи; принятия обетов, учения, призыва благополучия, брачных мероприятий, похорон, неблагоприятно полагаться на подчиненных, становиться друзьями (составлять договор), приводить невесту в дом, заниматься куплей-продажей.Стрижка волос: к ссорам и тяжбам.Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия в сторону востока, в другие же направления ничего плохого.Фото: Номер один