Общество 23.05.2026 в 06:02

Зурхай на субботу, 23 мая

Седьмой лунный день
Текст: Алена Викулина
Благоприятно: для людей года Быка, Тигра и Зайца; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» относительно приумножения круп и посева, вывешивать хий морин - флажок «Конь удачи» - людям года Тигра, Лошади и Собаки.

Неблагоприятно: для людей года Мыши и Свиньи; принятия обетов, учения, призыва благополучия, брачных мероприятий, похорон, неблагоприятно полагаться на подчиненных, становиться друзьями (составлять договор), приводить невесту в дом, заниматься куплей-продажей.

Стрижка волос: к ссорам и тяжбам.

Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия в сторону востока, в другие же направления ничего плохого.

ЗУРХАЙ
с 20 по 26 мая

