Ядовитый пришелец захватывает Бурятию

Представители Института общей и экспериментальной биологии СО РАН впервые зарегистрировали повилику китайскую - вид-вселенец, паразитирующий на диких растениях. Находка обнаружена в Селенгинском районе, примерно в 300 километрах от ближайшего известного места произрастания в Монголии. Чем опасен этот растительный вампир для экосистем и сельского хозяйства республики и какие меры готовятся для его сдерживания - в материале «Номер один».В Бурятии впервые обнаружен опасный растительный вид-вселенец - повилика китайская. В России все виды повилик отнесены к карантинным сорнякам. Свое название она получила по месту первого описания: вид был описан в Китае в 1786 году. Повилика китайская представляет собой нитевидную желтовато-зеленую лиану, лишенную листьев и корней. Она опутывает растение-хозяина и паразитирует на нем: высасывает питательные вещества через присоски, внедренные в ткани. Относится к семейству вьюнковых: обвивает жертву и быстро развивается. Если повилика глубоко проникла в ткани растения-хозяина, единственным способом борьбы зачастую становится удаление и сжигание пораженного растения вместе с паразитом.В Бурятии растение-паразит обнаружено исследователями на икесерисе и гетеропаппусе. Находка описана учеными Института общей и экспериментальной биологии СО РАН в работе «Новые и редкие виды растений-вселенцев в Республике Бурятия», которая недавно вышла в свет. Даба Чимитов, Наталья Борисова и Алексей Старков сообщили о первой регистрации двух новых видов-вселенцев и трех новых местах произрастания ранее известных.Согласно публикации, ближайшее место, где фиксировали этот вид, находится в Булганском аймаке Монголии, на расстоянии 338 км выше по течению Селенги. При этом ученые уточняют: один из соавторов работы, просматривая гербарий в Новосибирске, переопределил экземпляр повилики полевой из окрестностей реки Аргунь (Забайкальский край) как повилику китайскую. Это может повлиять на представления о распространении вида.Повилика китайская была найдена под скалами на диких степных растениях долины Селенги. Гербарный сбор проведен в окрестностях Новоселенгинска (Селенгинский район Бурятии) у скалы Англичанка. Каким образом вид вселился на эту территорию, пока не ясно, однако ученые предполагают расширение исторического ареала.«Обнаруженная точка произрастания повилики китайской находится вдали от основных транспортных путей, но расположена в долине реки Селенги. Мы предполагаем, что растение могло и естественным образом распространиться именно по долине Селенги. Поскольку территория Монголии обследована весьма неравномерно, как географически, так и во времени, расстояние около 300 км между известными точками обнаружения в долине реки может уже не отражать действительную ситуацию», - указали авторы исследования.Условия Бурятии пока неоптимальны для повилики, однако на подходящем участке, как показала находка, паразитическое растение прижилось.Ученые подчеркнули высокий инвазивный потенциал обнаруженного вида и его существенную вредоносность. Они отметили необходимость безотлагательных мер по борьбе с ним и тщательного мониторинга распространения повилики китайской на территории республики.Прикрепившись к растению-хозяину, повилика нарушает обмен веществ, сильно ослабляет его, задерживает рост и развитие, нередко вызывает гибель. Все повилики в период цветения и образования семян содержат алкалоиды, ядовитые для млекопитающих. По этой причине в местах произрастания повилики запрещен выпас скота. Сено, загрязненное семенами повилики, также нельзя использовать для кормления животных.Семян повилика дает много, и они очень живучи - сохраняют всхожесть более пяти лет. Могут прорастать даже после прохождения через желудочно-кишечный тракт животных, сообщают бурятские ученые.Другим новым выявленным видом в Бурятии стал шалфей зарослевый (шалфей кустарниковый).Заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Бурятия Евгений Поляков в комментарии «Номер один» заявил, что министерству известно об упомянутой научной публикации.- Представленные в ней выводы учитываются в работе при анализе рисков распространения инвазивных видов, - сказал он.Минприроды республики разделяет позицию научного сообщества: отдельные чужеродные растения обладают высоким инвазионным потенциалом и могут представлять угрозу для экосистем, сельского хозяйства и биоразнообразия региона. Именно с учетом таких рисков формируется региональная нормативная база.Ведомство согласно с необходимостью усиления регулярного мониторинга.- Системное наблюдение за распространением инвазивных видов - ключевой элемент эффективной борьбы с ними. Он позволяет своевременно принимать меры по локализации и уничтожению очагов. В настоящее время министерство ведет работу по совершенствованию механизмов мониторинга и реагирования, - сообщил Евгений Поляков.Подготовлен проект постановления правительства Бурятии об утверждении перечня опасных инвазивных растений, в отношении которых должны приниматься меры по выявлению, предотвращению распространения и уничтожению. Документ уже находится на стадии согласования. По мнению Евгения Полякова, его принятие позволит систематизировать работу по выявлению и контролю опасных видов, а также повысить эффективность природоохранных мероприятий (в том числе на особо охраняемых природных территориях регионального и местного значения).Изменение климата в республике - рост температуры воздуха и воды, увеличение продолжительности вегетационного сезона - ведет к сдвигам в растительном мире и мире насекомых. Не все эти изменения полезны для человека, и некоторым из них необходимо по возможности противостоять.Чиновники используют в работе результаты научных исследований, данные мониторинга и специальных обследований территорий. Проводится сбор и анализ информации в рамках информационно-аналитической системы о природных ресурсах и объектах, идет взаимодействие с федеральными органами власти и надзорными структурами.Минприроды напоминает жителям, что с 1 марта 2026 года в соответствии с федеральным законодательством установлена обязанность правообладателей земельных участков принимать меры по недопущению распространения на них опасных инвазивных видов растений. Если надзорные органы обнаружат на участке опасный вид-вселенец, а собственник его не уничтожает, к нему могут быть применены санкции.Среди других видов, о которых идет речь в публикации ученых Института общей и экспериментальной биологии СО РАН, беспокойство вызывает паслен черный. Вид-вселенец зафиксирован в республике во второй раз.Впервые его нашли на левом берегу Селенги в Улан-Удэ на агроценозе - сообществе организмов, функционирующем на территории, занятой культурными растениями (поле, огород, сад и т. д.). Вторая находка сделана в кустарниках живой изгороди, гербарный сбор проведен исследователями на улице Сахьяновой в Улан-Удэ.«Вид может выступать растением-хозяином возбудителя рака картофеля - Synchytrium endobioticum. Все части растения, кроме зрелых плодов, содержат ядовитые для животных гликоалкалоиды. В связи с этими особенностями данный вид представляет существенную фитопатологическую и экологическую опасность», - пишут ученые.Считается, что паслен черный заселяет антропогенные биотопы; предполагается, что его ранее культивировали, но он ушел из культуры и расселяется самостоятельно.Несмотря на появление в республике новых видов-вселенцев, постоянный мониторинг не ведется. Ученые констатируют: сведения о них собираются преимущественно в ходе отдельных научных экспедиций и часто носят случайный характер.Ссылаясь на более ранние исследования, авторы отмечают, что к 2016 году за период с начала XX века на территории региона зарегистрировано 29 чужеродных видов растений. За последующие восемь лет количество увеличилось более чем на треть - до 40 и выше.«Причины такого резкого роста числа обнаруженных видов требуют дополнительного анализа: это может быть как следствием усиления вселения или расширения ареала видов, так и возросшей интенсивности и качества исследований», - пишут исследователи.Помимо упомянутых повилики, шалфея и паслена, в работе описаны цикорий обыкновенный и остролодочник волосистый. Интересно, что плоды последнего - бобы. Таким образом, речь идет о пяти видах.Нет сомнений, что проект постановления правительства Бурятии об опасных инвазивных растениях будет доработан и принят. Остается вопрос, насколько эффективно он станет соблюдаться. Кто именно займется выявлением таких видов, обследованием леса и степей республики и отслеживанием растительности? Ученых для этой работы очень мало.Если они готовы усилить мониторинг, возникает вопрос финансирования полевых выездов. Упомянутое исследование выполнено в рамках государственного задания в полевой сезон 2024 года, собранные образцы размещены в гербарии института. Для усиления мониторинга, вероятно, потребуется увеличение объемов госзадания и бюджетного финансирования или выделение дополнительных грантов на поиск растений-вселенцев. Возможно, к решению проблемы могли бы подключиться фонды, спонсируемые бизнесом. Без роста финансирования усиление мониторинга останется под вопросом, а это грозит непредсказуемыми последствиями для экосистем региона.