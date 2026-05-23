Общество 23.05.2026 в 06:00
Ядовитый пришелец захватывает Бурятию
Ученые обнаружили опасного вредителя, который может уничтожить сады
Текст: Петр Санжиев
Представители Института общей и экспериментальной биологии СО РАН впервые зарегистрировали повилику китайскую - вид-вселенец, паразитирующий на диких растениях. Находка обнаружена в Селенгинском районе, примерно в 300 километрах от ближайшего известного места произрастания в Монголии. Чем опасен этот растительный вампир для экосистем и сельского хозяйства республики и какие меры готовятся для его сдерживания - в материале «Номер один».
Паразит без корней
В Бурятии впервые обнаружен опасный растительный вид-вселенец - повилика китайская. В России все виды повилик отнесены к карантинным сорнякам. Свое название она получила по месту первого описания: вид был описан в Китае в 1786 году. Повилика китайская представляет собой нитевидную желтовато-зеленую лиану, лишенную листьев и корней. Она опутывает растение-хозяина и паразитирует на нем: высасывает питательные вещества через присоски, внедренные в ткани. Относится к семейству вьюнковых: обвивает жертву и быстро развивается. Если повилика глубоко проникла в ткани растения-хозяина, единственным способом борьбы зачастую становится удаление и сжигание пораженного растения вместе с паразитом.
В Бурятии растение-паразит обнаружено исследователями на икесерисе и гетеропаппусе. Находка описана учеными Института общей и экспериментальной биологии СО РАН в работе «Новые и редкие виды растений-вселенцев в Республике Бурятия», которая недавно вышла в свет. Даба Чимитов, Наталья Борисова и Алексей Старков сообщили о первой регистрации двух новых видов-вселенцев и трех новых местах произрастания ранее известных.
Согласно публикации, ближайшее место, где фиксировали этот вид, находится в Булганском аймаке Монголии, на расстоянии 338 км выше по течению Селенги. При этом ученые уточняют: один из соавторов работы, просматривая гербарий в Новосибирске, переопределил экземпляр повилики полевой из окрестностей реки Аргунь (Забайкальский край) как повилику китайскую. Это может повлиять на представления о распространении вида.
Повилика китайская была найдена под скалами на диких степных растениях долины Селенги. Гербарный сбор проведен в окрестностях Новоселенгинска (Селенгинский район Бурятии) у скалы Англичанка. Каким образом вид вселился на эту территорию, пока не ясно, однако ученые предполагают расширение исторического ареала.
«Обнаруженная точка произрастания повилики китайской находится вдали от основных транспортных путей, но расположена в долине реки Селенги. Мы предполагаем, что растение могло и естественным образом распространиться именно по долине Селенги. Поскольку территория Монголии обследована весьма неравномерно, как географически, так и во времени, расстояние около 300 км между известными точками обнаружения в долине реки может уже не отражать действительную ситуацию», - указали авторы исследования.
Условия Бурятии пока неоптимальны для повилики, однако на подходящем участке, как показала находка, паразитическое растение прижилось.
Ученые подчеркнули высокий инвазивный потенциал обнаруженного вида и его существенную вредоносность. Они отметили необходимость безотлагательных мер по борьбе с ним и тщательного мониторинга распространения повилики китайской на территории республики.
Прикрепившись к растению-хозяину, повилика нарушает обмен веществ, сильно ослабляет его, задерживает рост и развитие, нередко вызывает гибель. Все повилики в период цветения и образования семян содержат алкалоиды, ядовитые для млекопитающих. По этой причине в местах произрастания повилики запрещен выпас скота. Сено, загрязненное семенами повилики, также нельзя использовать для кормления животных.
Семян повилика дает много, и они очень живучи - сохраняют всхожесть более пяти лет. Могут прорастать даже после прохождения через желудочно-кишечный тракт животных, сообщают бурятские ученые.
Другим новым выявленным видом в Бурятии стал шалфей зарослевый (шалфей кустарниковый).
Бурятия готовит меры
Заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Бурятия Евгений Поляков в комментарии «Номер один» заявил, что министерству известно об упомянутой научной публикации.
- Представленные в ней выводы учитываются в работе при анализе рисков распространения инвазивных видов, - сказал он.
Минприроды республики разделяет позицию научного сообщества: отдельные чужеродные растения обладают высоким инвазионным потенциалом и могут представлять угрозу для экосистем, сельского хозяйства и биоразнообразия региона. Именно с учетом таких рисков формируется региональная нормативная база.
Ведомство согласно с необходимостью усиления регулярного мониторинга.
- Системное наблюдение за распространением инвазивных видов - ключевой элемент эффективной борьбы с ними. Он позволяет своевременно принимать меры по локализации и уничтожению очагов. В настоящее время министерство ведет работу по совершенствованию механизмов мониторинга и реагирования, - сообщил Евгений Поляков.
Подготовлен проект постановления правительства Бурятии об утверждении перечня опасных инвазивных растений, в отношении которых должны приниматься меры по выявлению, предотвращению распространения и уничтожению. Документ уже находится на стадии согласования. По мнению Евгения Полякова, его принятие позволит систематизировать работу по выявлению и контролю опасных видов, а также повысить эффективность природоохранных мероприятий (в том числе на особо охраняемых природных территориях регионального и местного значения).
Изменение климата в республике - рост температуры воздуха и воды, увеличение продолжительности вегетационного сезона - ведет к сдвигам в растительном мире и мире насекомых. Не все эти изменения полезны для человека, и некоторым из них необходимо по возможности противостоять.
Чиновники используют в работе результаты научных исследований, данные мониторинга и специальных обследований территорий. Проводится сбор и анализ информации в рамках информационно-аналитической системы о природных ресурсах и объектах, идет взаимодействие с федеральными органами власти и надзорными структурами.
Минприроды напоминает жителям, что с 1 марта 2026 года в соответствии с федеральным законодательством установлена обязанность правообладателей земельных участков принимать меры по недопущению распространения на них опасных инвазивных видов растений. Если надзорные органы обнаружат на участке опасный вид-вселенец, а собственник его не уничтожает, к нему могут быть применены санкции.
Второе обнаружение паслена черного
Среди других видов, о которых идет речь в публикации ученых Института общей и экспериментальной биологии СО РАН, беспокойство вызывает паслен черный. Вид-вселенец зафиксирован в республике во второй раз.
Впервые его нашли на левом берегу Селенги в Улан-Удэ на агроценозе - сообществе организмов, функционирующем на территории, занятой культурными растениями (поле, огород, сад и т. д.). Вторая находка сделана в кустарниках живой изгороди, гербарный сбор проведен исследователями на улице Сахьяновой в Улан-Удэ.
«Вид может выступать растением-хозяином возбудителя рака картофеля - Synchytrium endobioticum. Все части растения, кроме зрелых плодов, содержат ядовитые для животных гликоалкалоиды. В связи с этими особенностями данный вид представляет существенную фитопатологическую и экологическую опасность», - пишут ученые.
Считается, что паслен черный заселяет антропогенные биотопы; предполагается, что его ранее культивировали, но он ушел из культуры и расселяется самостоятельно.
Несмотря на появление в республике новых видов-вселенцев, постоянный мониторинг не ведется. Ученые констатируют: сведения о них собираются преимущественно в ходе отдельных научных экспедиций и часто носят случайный характер.
Ссылаясь на более ранние исследования, авторы отмечают, что к 2016 году за период с начала XX века на территории региона зарегистрировано 29 чужеродных видов растений. За последующие восемь лет количество увеличилось более чем на треть - до 40 и выше.
«Причины такого резкого роста числа обнаруженных видов требуют дополнительного анализа: это может быть как следствием усиления вселения или расширения ареала видов, так и возросшей интенсивности и качества исследований», - пишут исследователи.
Помимо упомянутых повилики, шалфея и паслена, в работе описаны цикорий обыкновенный и остролодочник волосистый. Интересно, что плоды последнего - бобы. Таким образом, речь идет о пяти видах.
Вопрос реализации постановления
Нет сомнений, что проект постановления правительства Бурятии об опасных инвазивных растениях будет доработан и принят. Остается вопрос, насколько эффективно он станет соблюдаться. Кто именно займется выявлением таких видов, обследованием леса и степей республики и отслеживанием растительности? Ученых для этой работы очень мало.
Если они готовы усилить мониторинг, возникает вопрос финансирования полевых выездов. Упомянутое исследование выполнено в рамках государственного задания в полевой сезон 2024 года, собранные образцы размещены в гербарии института. Для усиления мониторинга, вероятно, потребуется увеличение объемов госзадания и бюджетного финансирования или выделение дополнительных грантов на поиск растений-вселенцев. Возможно, к решению проблемы могли бы подключиться фонды, спонсируемые бизнесом. Без роста финансирования усиление мониторинга останется под вопросом, а это грозит непредсказуемыми последствиями для экосистем региона.
