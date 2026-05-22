На севере Бурятии годами не вывозят мусор от снесенных домов

В Бурятии жители города Северобайкальска поинтересовались, когда будут убирать кучи мусора от снесенных домов по улице Профсоюзной в Заречном, возле 10-й котельной. «Пошел четвертый год, со стороны администрации никаких движений», - возмутились люди.

Ранее там демонтировали аварийные здания, а горожан расселили. В комитете по управлению городским хозяйством заявили, что в местном бюджете нет денег на одномоментный вывоз этого хлама.

«После завершения программы по расселению аварийного жилья образовалось около 40 тысяч кубометров отходов, что требует значительных затрат и времени на уборку. В связи с этим работы будут выполняться поэтапно. В первую очередь начинаем вывозить мусор из центра города. В дальнейшем будем переходить на удалённые районы», - прокомментировали в администрации.

Горожанам еще долго придется лицезреть эти кучи – специалисты добавили, что «очистка всех территорий займет 4–5 лет».