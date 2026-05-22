Улан-удэнец украл из магазина одежды на 102 тысячи и сжег ее

В Улан-Удэ полицейские задержали серийного похитителя одежды, который сжег украденное, испугавшись гнева своей жены. Раскрыл серию краж из спортивного магазина, расположенного в одном из ТЦ столицы, участковый местной полиции. Подозреваемым оказался 41-летний уроженец Иволгинского района.

- С марта по апрель текущего года мужчина шесть раз заходил в один и тот же магазин за новыми вещами. Он подбирал их для себя и своей жены, после чего проносил товар мимо касс, игнорируя сигнализацию антикражных ворот. Общая сумма ущерба составила 102 тысячи рублей, - рассказали в полиции республики.

Недостача в магазине была обнаружена во время инвентаризации, после чего директор торговой точки сразу обратился в полицию. Воришка был задержан, однако на допросе выяснилось, что испугавшись уголовной ответственности и разоблачения перед женой, он сжег всю украденную одежду. Возбуждено уголовное дело.

Фото: Номер один