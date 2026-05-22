Происшествия 22.05.2026 в 17:09

В Бурятии устанавливают обстоятельства гибели двух человек на пожаре в Бичуре

Предварительно, возгорание возникло из-за короткого замыкания
Текст: Карина Перова
Фото: СУ СКР по Бурятии

В Бурятии следователи СК устанавливают обстоятельства гибели двух человек во время пожара в Бичуре. Напомним, сегодня утром в сгоревшем деревянном одноэтажном доме обнаружили тела 40-летней женщины и 43-летнего мужчины.

Они были сожителями. Признаки поджога отсутствуют. Очаг возгорания находился на одной из стен кухни. Вероятной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

В этот момент сельчане спали. Когда они проснулись, внутри уже возникло сильное задымление. Пострадавшие скончались на месте происшествия в результате отравления продуктами горения.

«В настоящее время для установления точной причины пожара назначено пожарно-техническое судебное исследование; проводятся процессуальные мероприятия, направленные на установление полной картины происшествия», - прокомментировали в СУ СКР по Бурятии.

