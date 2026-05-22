«Ростелеком» в Бурятии поддержал акцию «Сад памяти»

Волонтеры Ростелекома» приняли участие в международной акции «Сад памяти», которая прошла 20 мая на территории Заиграевского лесничества в Бурятии.Массовая посадка деревьев была организована Республиканским агентством лесного хозяйства. В ней приняли участие представители федеральных, региональных органов власти, общественных и коммерческих организаций, сотрудники и студенты образовательных учреждений. Более 600 добровольцев посадили 25 тысяч саженцев сосны, что позволило восстановить лесной фонд на площади 10 гектаров.«Я уже участвовала в подобных акциях и считаю их крайне важными и полезными. Мы рады, что смогли внести свой вклад в сохранение лесов. Для молодежи это особенно значимо, так как позволяет на практике понять, насколько важно бережное отношение к природе, и формирует экологическую культуру», - рассказала председатель молодежного совета Бурятского филиала ПАО «Ростелеком» Елена Ячина.Сотрудники «Ростелекома» впервые приняли участие во Всероссийской посадке лесов в 2016 году. Тогда, ровно десять лет назад, в Заудинском лесничестве была посажена первая «Аллея связистов».«Долг каждого из нас — помогать восстанавливать леса и относиться к ним с уважением. Участие в акции "Сад памяти" — это не просто посадка деревьев, но и возможность выразить благодарность нашим предкам и сохранить память об их подвигах. Я очень горжусь тем, что мои коллеги активно поддерживают эту замечательную традицию. Кроме того, наша компания вносит свой вклад в сохранение лесного фонда с помощью цифровых технологий. С 2020 года в Бурятии успешно функционирует система видеонаблюдения за лесными пожарами — "Лесохранитель", разработкой и поддержкой которой мы занимаемся», - отметил директор Бурятского филиала ПАО «Ростелеком» Роман Меркушев.