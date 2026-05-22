Общество 22.05.2026 в 16:36
Власти Улан-Удэ объяснили причину провала на Смолина
Всему виной – неведомый ранее колодец
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ на улице Смолина, где только вчера завершили укладку нового асфальта, образовался провал. В мэрии объяснили причину его появления.
- По предварительным данным, подрядная организация на месте провала выявила под слоем старого асфальта неучтенный колодец. На данном участке коммуникации не менялись более 50 лет. В этот колодец повалился песок, находившийся в основании старой дороги, - рассказали в городской администрации.
Сейчас строители работают над ликвидацией провала.
– Правую сторону движения в направлении остановки «Баня» перекрыли. Произведем вскрытие асфальтового полотна и отсыпку, – сообщил первый заместитель директора МУ Улан-Удэстройзаказчик Владимир Овчаренко.
