В Бурятии возобновил работу паром в Татаурово

Сегодня, 22 мая, возобновляет работу паромная переправа через Селенга в посёлке Татаурово Прибайкальского района. Как сообщили в Минтрансе Бурятии, отправление рейса запланировано в 17:10 с правого берега и далее по установленному графику.Напомним, 21 мая переправа была временно закрыта из-за поломки катера. На данный момент его удалось починить.