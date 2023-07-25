В главном буддийском храме Бурятии ремонтируют университет

Капитальный ремонт университета «Даши Чойнхорлин» им. Дамба Даржа Заяева полных ходом идет на территории Иволгинского дацана в Бурятии. Как сообщили в Минстрое республики, сейчас в здании завершается ремонт кровли, также проходит устройство водосточной системы и внутренняя отделка. Кроме этого, строители возводят входную группу в университет. Завершить работы на объекте планируют до конца лета этого года. Стоимость всех работ составляет более 22 миллионов рублей.«Иволгинский дацан - это гордость Бурятии. Его учебный корпус давно нуждался в капитальном ремонте. Понимая всю важность, правительством Бурятии приняло решение о выделении средств на ремонт здания университета и строительство входной группы к нему. Более 22 млн рублей выделены полностью из республиканского бюджета», - сообщил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.Управление капитального строительства Бурятии осуществляет функцию технического заказчика. Его специалисты в ежедневном режиме следят за ходом работ.«В самом здании буддийского университета в настоящий момент завершается ремонт потолков, полов, отопления, замена дверей, штукатурка и покраска стен. Также строители практически выполнили кровельные работы», - рассказал начальник Управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.Анатолий Урбанов добавил, что кроме этого, сейчас идет строительство одноэтажного пристроя, который будет осуществлять функцию входной группы в университет. Работы по возведению пристроя выполнены на 60%. В настоящий момент на объекте трудятся 23 человека.Фото: Минстрой Бурятии