Общество 25.07.2023 в 13:59

В главном буддийском храме Бурятии ремонтируют университет

Средства на ремонт здания выделил республиканский бюджет
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Текст: Константин Воронов
В главном буддийском храме Бурятии ремонтируют университет
Капитальный ремонт университета «Даши Чойнхорлин» им. Дамба Даржа Заяева полных ходом идет на территории Иволгинского дацана в Бурятии. Как сообщили в Минстрое республики, сейчас в здании завершается ремонт кровли, также проходит устройство водосточной системы и внутренняя отделка. Кроме этого, строители возводят входную группу в университет. Завершить работы на объекте планируют до конца лета этого года. Стоимость всех работ составляет более 22 миллионов рублей.

«Иволгинский дацан - это гордость Бурятии. Его учебный корпус давно нуждался в капитальном ремонте. Понимая всю важность, правительством Бурятии приняло решение о выделении средств на ремонт здания университета и строительство входной группы к нему. Более 22 млн рублей выделены полностью из республиканского бюджета», - сообщил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.

Управление капитального строительства Бурятии осуществляет функцию технического заказчика. Его специалисты в ежедневном режиме следят за ходом работ.

«В самом здании буддийского университета в настоящий момент завершается ремонт потолков, полов, отопления, замена дверей, штукатурка и покраска стен. Также строители практически выполнили кровельные работы», - рассказал начальник Управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.

Анатолий Урбанов добавил, что кроме этого, сейчас идет строительство одноэтажного пристроя, который будет осуществлять функцию входной группы в университет. Работы по возведению пристроя выполнены на 60%. В настоящий момент на объекте трудятся 23 человека.

Фото: Минстрой Бурятии
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буддизм ремонт

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