Общество 25.07.2023 в 15:32

В Прибайкальском районе Бурятии потушен двухквартирный жилой дом

В тушении приняли участники пожарно-тактических учений, прибывших в это же село
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Текст: Номер один
В Прибайкальском районе Бурятии потушен двухквартирный жилой дом
В Бурятии сегодня подразделения 8-го Прибайкальского отряда Государственной противопожарной службы республики привлекались на тушение пожара в селе Ильинка. Горела  веранда одной из квартир двухквартирного жилого дома, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.

Огонь распространился на кровлю здания. Любопытное совпадение - к тушению также был привлечен личный состав пожарно-спасательной части №56, прибывший район в составе опорного пункта Главного управления по тушению крупных пожаров для проведения пожарно-тактического учения. Всего на месте работали 10 человек личного состава и 4 единицы техники.

Общими усилиями очаг ликвидирован на площади 25 квадратных метров. Пострадавших нет. Жильцы дома эвакуировались из задымленного здания самостоятельно до приезда пожарных подразделений. Причиной возгорания послужил аварийный режим работы электроинкубатора длительного действия, установленного на веранде.
Что же касается учений, то они сегодня прошли сегодня в филиале одной из крупнейших компаний в лесопромышленном комплексе в селе Ильинка.

Силы и средства федеральной и государственной противопожарной службы Бурятии отработали действия по тушению условного пожара в цеху предприятия. Чтобы не допустить распространения огня на склад пиломатериалов был привлечен опорный пункт Главного управления МЧС России по Республике Бурятия по тушению крупных пожаров.

Для подачи воды к месту тушения огнеборцами были проложены магистральные линии от реки Селенга общей протяженностью 800 м. Всего к учению привлекались 42 человека и 10 единиц техники.

Фото: @mchsburyatia
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пожар дом учения

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