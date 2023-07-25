Общество 25.07.2023 в 15:56
Количество субсидируемых рейсов на Дальнем Востоке может быть расширено
Михаил Мишустин пообещал дать поручение рассмотреть этот вопрос
Текст: Константин Воронов
Сегодня в ходе визита председателя правительства России Михаила Мишустина в Бурятию обсуждались планы развития единой дальневосточной авиакомпании. В ходе презентации генеральный директор авиакомпании «Аврора» Константин Сухоребрик обратился к премьер-министру с просьбой направить зарезервированные в бюджете на 2024–2026 годы 1,7 млрд рублей на развитие программы субсидируемых рейсов в другие регионы.
Михаил Мишустин пообещал дать поручение Минтрансу и Минфину рассмотреть возможности расширения этой программы, сообщается в телеграм-канале правительства России.
Объединенная дальневосточная авиакомпания была создана по поручению президента для развития воздушного сообщения на Дальнем Востоке, чтобы местные жители могли свободно перемещаться внутри макрорегиона без стыковок и по доступной цене.
На сегодняшний день существует 37 субсидируемых авиамаршрутов в ДФО. В рамках исполнения поручения правительства в программу поддержки единой дальневосточной авиакомпании включены два дополнительных маршрута: Магадан – Кепервеем и Хабаровск – Амурзет.
В 2023 году сеть единой дальневосточной авиакомпании охватывает 386 маршрутов в 262 населенных пункта, большинство из которых являются труднодоступными.
Фото: правительство Бурятии
Михаил Мишустин пообещал дать поручение Минтрансу и Минфину рассмотреть возможности расширения этой программы, сообщается в телеграм-канале правительства России.
Объединенная дальневосточная авиакомпания была создана по поручению президента для развития воздушного сообщения на Дальнем Востоке, чтобы местные жители могли свободно перемещаться внутри макрорегиона без стыковок и по доступной цене.
На сегодняшний день существует 37 субсидируемых авиамаршрутов в ДФО. В рамках исполнения поручения правительства в программу поддержки единой дальневосточной авиакомпании включены два дополнительных маршрута: Магадан – Кепервеем и Хабаровск – Амурзет.
В 2023 году сеть единой дальневосточной авиакомпании охватывает 386 маршрутов в 262 населенных пункта, большинство из которых являются труднодоступными.
Фото: правительство Бурятии
Тегиавиация