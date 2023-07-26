В Улан-Удэ художники пытаются изменить у горожан восприятие «старого города»

- «Комната в городе» - сама задумка проекта в том, чтобы художники, выразив свое отношение к дому, свои переживания и мысли о доме в такой форме, перенесли бы это ощущение «дома» на окружающую среду. И чтобы люди, которые смотрят на эти объекты, это ощущение поняли – что их дом не заканчивается там, где заканчивается их квартира, - рассказал куратор проекта, художник Артем Маганов. - Я рисую вывернутый дом, у меня несколько сюжетов, которые исключительно мои, домашние – я изображаю условно себя, свою дочь и жену в домашней атмосфере. При этом немного «сюра» добавляю.





Как сообщили в мэрии, Улан-Удэ, этим летом в столице Бурятии реализуют художественный проект «Комната в городе», концепция которого посвящена «переживанию дома». Суть проекта - создание кубов, которые будут расписаны или инсталлированы местными авторами в центре города.Пять кубов уже установили на пл. Революции, сейчас два из них расписывают художники Артем Маганов и Дарима Кантакова. Темы их инсталляций – «Выворотень» и «90°УУ».Остальные три куба разрисуют художники Натали-Кейт Пангилинан, ее тема - «Ищу дом», Надежда Абзаева - текстильная инсталляция «ГЭР» и Мари Маляр – «Фантазия на тему уличных обоев».Все арт-объекты должны быть готовы к 15 августа.Организаторы проекта – команда проекта «Старый город» при поддержке правительства Бурятии и администрации Улан-Удэ.Фото: мэрия Улан-Удэ