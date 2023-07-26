В Бурятии самые высокие зарплаты предлагают руководителям и обслуживающему персоналу

Среднюю зарплату менее 50 тыс. рублей предлагают специалистам из сферы «Розничная торговля», «Продажи, обслуживание клиентов», «Юристы», «Финансы, бухгалтерия», «Туризм, гостиницы, рестораны», «Управление персоналом» и «Закупки».





Аналитики hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, сравнили, как изменились предлагаемые зарплаты в Бурятии в первой половине 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Выяснилось, что среднее зарплатное предложение в регионе выросло на 41%.«Средняя предлагаемая зарплата в первое полугодие 2023 года (с января по июнь 2023 года) в Бурятии составила 70,9 тыс. рублей, что на 41% (или 20,5 тыс. рублей) больше, чем в прошлом году. На Дальнем Востоке – 83,2 тыс. рублей (+28% или +18 тыс. рублей к январю-июню 2022 года) – на 69% выше, чем по России в целом», - сообщает hh.ru.При этом в июне 2023 года в среднем в Бурятии работодатели предлагали самый высокий заработок в сфере «Высший и средний менеджмент» (121,8 тыс. рублей), «Домашний, обслуживающий персонал» (118,8 тыс. рублей), «Транспорт, логистика, перевозки» (116 тыс. рублей) и «Рабочий персонал» (110,9 тыс. рублей).Фото: «Номер один»