Общество 26.07.2023 в 14:53

В Улан-Удэ росгвардеец спас эпилептика

Во время приступа мужчина упал и ударился головой об асфальт
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ росгвардеец спас эпилептика
В Управление Росгвардии Бурятии поступило обращение от жительницы Улан-Удэ. Женщина написала, что стала свидетелем спасения человека.

Как рассказала горожанка, около остановки на ул. Шумяцкого мужчине стало плохо прямо на проезжей части. Он упал на асфальт, сильно ударившись головой, у него начался приступ эпилепсии.

В это время мимо на личном автомобиле проезжал сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии Алексей Толпыгин, у которого в тот день был выходной. Росгвардеец остановился, подбежал к лежащему человеку и начал оказывать ему первую доврачебную помощь.

- Сразу как-то вспомнилось все, что мы проходили на занятиях по медицинской подготовке, - говорит Алексей. – Я перевернул мужчину на бок, голову держал, чтоб он не захлебнулся кровью. Она шла у него из носа, изо рта. Параллельно звонил в скорую помощь.

Когда подъехала карета скорой, Алексей Толпыгин помог погрузить мужчину на носилки и занести в машину.

«После я подошла к нему и спросила, как его зовут, и не врач ли он случайно, на что мне ответил, что зовут его Алексей, фамилию точно не запомнила, и то, что служит он в Росгвардии. Прошу вас поощрить вашего сотрудника. Ведь многие проходили мимо, и исход мог быть другим», - написала в своем обращении улан-удэнка.

Как сообщили в Росгвардии Бурятии, старший сержант полиции Алексей Толпыгин служит в одном из подразделений вневедомственной охраны с 2017 года. На службу поступил по примеру своего отца.

«За добросовестное выполнение служебных обязанностей, в том числе оказание помощи человеку старшему сержанту полиции Алексею Толпыгину приказом Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Бурятия объявлена благодарность», - сообщили в ведомстве.

Фото: Росгвардия Бурятии
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Росгвардия спасение

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