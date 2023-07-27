В Бурятии спасатели нашли заблудившуюся в лесу сборщицу грибов

Вечером 26 июля спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выезжали в Заиграевский район, где в лесу вблизи села Старая Курба во время сбора грибов потерялась 58-летняя женщина.«По прибытии на место спасатели отработали все возможные направления, куда потерявшаяся могла пойти, обследовали 15 кв. км лесного массива. Сегодня ночью они обнаружили женщину в заброшенном зимовье, в 10 км от села Старая Курба. Найденную сельчанку передали дочери, её состояние оценивается как удовлетворительное», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС