Общество 28.07.2023 в 09:05

В Бурятии банк требовал от жены погибшего на СВО военного вернуть долг

Семья военнослужащего подверглась небывалому психологическому давлению
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии банк требовал от жены погибшего на СВО военного вернуть долг
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия оштрафовало банк за требования вернуть долг по кредиту с жены погибшего на СВО военного. После нескольких попыток урегулировать вопрос мирным путем женщина пожаловалась судебным приставам на финансовую организацию, которая атаковала её своими звонками.
 
«По закону в случае гибели военнослужащего при выполнении задач в ходе специальной военной операции, а также в случае получения им инвалидности I группы обязательства по кредитному договору прекращаются. Прекращаются также обязательства членов семьи военнослужащего в отношении заключенных ими кредитных договоров», - пояснили в УФССП Бурятии.

Как выяснилось, в банке на имя женщины была оформлена кредитная карта. После гибели мужа она написала заявление о списании задолженности по кредитному договору, но требования закона банк так и не выполнил. Он продолжил напоминать женщине о задолженности по кредиту через смс-сообщения и звонки.
 
Не дало результата и повторное обращение в финансовую организацию. После объяснения ситуации оператору контактного центра в банке обещали принять меры и сделать все возможное, чтобы такого больше не повторилось. За доставленные неудобства женщине даже подарили промокод на подписку в электронную библиотеку. Однако звонки и смс-сообщения не прекращались: в этом же месяце сотрудники банка позвонили ей 37 раз.

«Помимо нарушения федерального законодательства кредитное учреждение оказывало на семью погибшего военнослужащего психологическое давление. Неприкосновенность частной жизни защищена на законодательном уровне. Представители кредитных организаций могут звонить должникам не более одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц в строго ограниченное время», - отмечают в УФССП Бурятии.
 
По заявлению женщины приставы составили в отношении банка протокол об административном правонарушении, финансовую организацию оштрафовали на 50 тысяч рублей. На данный момент обязательства женщины по кредитному договору прекращены.

Фото: «Номер один»
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спецоперация кредиты

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