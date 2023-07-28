Бурятии нарисуют портрет ее туриста

Глава Бурятии Алексей Цыденов встретился накануне с делегацией проектного офиса «ПроГород» (Группа ВЭБ). Во время встречи ее участники обсудили разработку туристического мастер-плана «Байкал» на территории Бурятии. План осуществляется в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», сообщили в пресс-службе правительства республики.В качестве меры господдержки российской туротрасли до 2024 года предусмотрено создание туристических мастер-планов для 12 ключевых макротерриторий с наибольшим туристическим потенциалом. Из них самая масштабная по площади – это макротерритория «Байкал», которая включает в себя два региона – Бурятию и Иркутскую область. Туристические мастер-планы разрабатывается проектным офисом ООО «ПроГород» с привлечением многопрофильных консорциумов разработчиков.«Наша задача – сделать комплексный план развития туризма на макротерриториях, т.е. полностью проанализировать всю ресурсную базу туризма: какая сегодня есть инфраструктура, сколько она может принять туристов, кто сегодня едет в регион, портрет целевой аудитории, объем туристического потока. И на основе этого дать предложения по развитию новых туристических направлений в регионе, либо усилить уже существующие, определить целевые портреты туристов и прогнозируемый объем турпотока до 2030 года», - отметила руководитель проектного офиса ООО «ПроГород» Ксения Титова.Мастер-план «Байкал» предусматривает 4 приоритетных проекта, 2 – в Бурятии и 2 – в Иркутской области. Во время обсуждения выбора перспективных направлений в регионе глава Бурятии предложил три приоритетных вектора развития.«У меня предложение взять восточное побережье Байкала, в целом это приоритетная точка развития. Сюда можно отнести Прибайкальский и Баргузинский районы. Вторую точку условно можно назвать «Историческая Бурятия». Сюда можно отнести город Улан-Удэ и прилегающие районы: Заиграевский район (Ацагат), Тарбагатайский район (семейские), Иволгинский район (Иволгинский дацан). Третья точка – южное побережье Байкала (Танхой и Выдрино) и Тункинская долина (Тункинский национальный парк). Причем, эта локация может быть межрегионального значения», - отметил Алексей Цыденов.Проектный офис ООО «ПроГород» уже имеет опыт разработки макротерриториальных проектов. В 2022 году подготовлены три пилотных проекта: «Большое Золотое кольцо», «Дальний Восток» (Приморье, Сахалин, Камчатка) и «Западный Юг России» (Крымский полуостров). Проекты были согласованы и утверждены правительством РФ в марте 2023 года. Сейчас эти регионы приступают к их реализации.«Коллеги из Москвы разработают мастер-план «Байкал», который предусматривает развитие туризма в Бурятии и Иркутской области, такую «бесшовную» территорию, чтобы турист не чувствовал какие-то административные границы. Коллеги будут получать от нас информацию, структурировать, систематизировать ее, проводить исследования, опросы, анкетирование. И на основе этих объективных данных будут давать рекомендации», - рассказа министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.Фото: egov-buryatia.ru