Общество 28.07.2023 в 10:50

В Бурятии водитель без прав на иномарке сбил пьяного велосипедиста

А пьяный водитель «Нивы» устроил тройное ДТП с двумя «Тойотами», сам угодив в больницу
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Текст: Номер один
В Бурятии водитель без прав на иномарке сбил пьяного велосипедиста
В Хоринском районе Бурятии накануне вечером 32-летний водитель автомобиля «Мазда Фамилия», не имеющий прав, следуя по улице Пионерской села Хоринск, совершил наезд на 50-летнего велосипедиста. В результате ДТП он с травмами доставлен в медицинское учреждение.

Пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в республиканской ГИБДД.

А в Кабанском районе 37-летний водитель автомобиля ВАЗ-2121, следуя накануне в состоянии алкогольного опьянения по ремонтируемому  участку дороги в районе села Большая речка, совершил столкновение с впереди идущим автомобилем «Тойота Лэнд Крузер Прадо». Внедорожник в свою очередь от удара столкнулся со встречным автомобилем  «Тойота Гибрид».

В результате ДТП водитель «Нивы» получил травмы различной степени тяжести.

Фото: ГИБДД
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