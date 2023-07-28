В Бурятии водитель без прав на иномарке сбил пьяного велосипедиста

В Хоринском районе Бурятии накануне вечером 32-летний водитель автомобиля «Мазда Фамилия», не имеющий прав, следуя по улице Пионерской села Хоринск, совершил наезд на 50-летнего велосипедиста. В результате ДТП он с травмами доставлен в медицинское учреждение.Пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в республиканской ГИБДД.А в Кабанском районе 37-летний водитель автомобиля ВАЗ-2121, следуя накануне в состоянии алкогольного опьянения по ремонтируемому участку дороги в районе села Большая речка, совершил столкновение с впереди идущим автомобилем «Тойота Лэнд Крузер Прадо». Внедорожник в свою очередь от удара столкнулся со встречным автомобилем «Тойота Гибрид».В результате ДТП водитель «Нивы» получил травмы различной степени тяжести.Фото: ГИБДД