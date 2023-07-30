Бурятская Припять

Некогда самая популярная зона отдыха превратилась в покинутую территорию, подобно Припяти. Увядая с каждым годом, «Байкальский прибой» превращается в мираж из юношеских воспоминаний. Сломанные пирсы, поросшие тиной берега, заброшенные турбазы и звенящая тишина - вот что встречает всякого, кто приехал сюда на отдых.Несколько десятилетий «Байкальский прибой» был самой популярной туристической зоной. В основном благодаря удобному географическому расположению и уникальному микроклимату. Начиная с 80-х, здесь активно развивался ведомственный туризм. Заводы и крупные предприятия строили собственные турбазы, заботясь об отдыхе своих рабочих. Они, в свою очередь, за отдых почти не платили. Скромные цены на проживание распространялись не только для заводчан. «Байкальский прибой» был любимым местом отдыха для студентов.- Славился «Байкальский прибой» тем, что там рано прогревалась вода. Из-за этого купальный сезон начинался раньше, нежели в других местах побережья Байкала. Работали турбазы различных ведомств, и каждая из них чем-то отличалась от другой, у всех была своя «изюминка» - предприятия соревновались между собой и в архитектурном плане, и в ухоженности территории. «Байкальский прибой» слыл самым популярным местом отдыха, особенно среди студентов, благодаря транспортной доступности. Туда спокойно можно было доехать на электричке, - тепло вспоминает то время горожанка Екатерина Демина.Даже развал СССР не слишком повлиял на туризм. В начале 90-х почти весь залив был застроен турбазами. А те предприятия, которые запоздали с пристройками, начали застраивать соседнюю часть Байкальского сора – «Култушную». К началу «нулевых» в выходные дни на 44 базах отдыхало до 25 000 человек.Еще в 2004 году план развития туризма по всей республике стал набирать обороты. Кабанский район выделялся наличием курортных и просто самых красивых мест. Именно там был наиболее благоприятный климат для отдыха, железнодорожные пути и дорожная инфраструктура.- Развитие туризма в Кабанском районе невозможно без крупномасштабных инвестиций. Взять, например, «Байкальский прибой». Турбазы, которые стоят вдоль побережья, давно уже морально, а в некоторых случаях и технически устарели. Вопрос только в том, кто станет все это обновлять, - говорил тогда Михаил Пнев, будучи на тот момент главой района.Привлечь крупных инвесторов так и не удалось. Однако власти пытались. Тем самым напугали большую часть обывателей. Люди стали бить тревогу, так как считали, что резкое развитие туризма привело бы к глобальной экологической катастрофе для Байкала. Но большого потока гостей и не понадобилось, местные жители справились с этой задачей самостоятельно.Бурятия семимильными шагами приблизилась к тому времени, когда подходящие для отдыха места стали одной большой помойкой. К 2006 году среди больше всего пострадавших от наплыва туристов мест особо выделился берег Байкала в районе «Байкальского прибоя» и «Култушной».Обочины дорог были усыпаны бутылками, пачками от сигарет, окурками, пластиковыми пакетами, пивными банками, бумагой и прочим мусором. Вода в Байкальском соре стала мутной, поросла водорослями. Турбазы, построенные в советские годы, окончательно перестали отвечать современным требованиям гостевых домов.Известный эколог Наталья Тумуреева отмечала тогда, что Байкал по экологии разделился на два диаметрально разных озера. В одном - «элитном» - чисто. В другом - «дешевом» - грязно.- Чем доступнее берег Байкала, тем он и грязнее. Дикие туристы оставляют после себя горы мусора, который некуда складировать. Энхалук, Сухая, «Байкальский прибой» и Лемасово уже можно занести в список загрязненных мест, - говорила Тумуреева.А позже начались проблемы с водой. В 2017 году Роспотребнадзор исследовал 531 пробу и отметил превышение гигиенических нормативов по содержанию вредных веществ в «Байкальском прибое». В последующем ситуация никак не изменилась.Туристический бизнес стал неотъемлемой частью Бурятии. Республика уже обладала удобными кемпингами, современными турбазами и развитой инфраструктурой. Много где, но не в «Байкальском прибое». С открытием моста через Селенгу в районе Тресково туристы поехали в Энхалук, Сухую, а после капитального ремонта дороги также массово стали посещать Гремячинск, Горячинск, Максимиху. Про «Байкальский прибой» забыли. Кроме того, там резко возросла криминальная активность.Локдаун из-за коронавируса сильно ударил по отельерам. Заклинания чиновников о том, что пандемия якобы даст толчок к росту спроса на внутренний туризм, как оказалось, не имеют ничего общего с действительностью. А ПЦР-тесты ценой в 1 тыс. рублей и вовсе отпугнули гостей. Из-за чего большой массив туристов перебрался в палатки.Отдых «дикарями» оказался для многих более удобным и выгодным. Уже в 2022 году туристы в целях экономии еще больше стали избегать дорогих гостиниц.Туристические базы на территории «Байкальский прибой», принадлежащие когда-то крупным организациям и заводам, были перепроданы как «непрофильный актив» новым организациям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам и арендодателям. На сегодняшний день в «Прибое» осталось около 27 баз, которые могут принять 1 300 отдыхающих.На побережье большинство пирсов - бесхозные, вместо них остались только остовы, торчащие прямо из воды. Кстати, в мае 2023 года в местности «Байкальский прибой» под контролем судебных приставов снесли самый большой старый пирс. Как сообщили в УФССП РБ, демонтировать пирс арендатора земельного участка обязал районный суд, так как он пришел в непригодное состояние и стал опасен для окружающих. Сейчас правительством РБ рассматриваются вопросы по ликвидации и остальных пирсов.- Был на выходных на «Байкальском прибое», хотел там отдохнуть. Настоящий мрак. Стоит тишина, почти все турбазы закрыты. Никаких кафе нет, наткнулся только на два небольших магазина. Прошел вдоль берега, увидел лишь пару машин с людьми. Деревянные тропинки разваливаются, как и пирсы, ходить по берегу невозможно – комары и мошки летают тучами, потому что все заросло травой. Это уже «Сайлент Хилл», а не «Прибой». Место вгоняет в тоску. Особенно грустно, когда помнишь, каким «Байкальский прибой» был раньше. Дискотеки, ухоженный берег, места на турбазах нужно было бронировать заранее. Сейчас из былых 15 работают только две. И то людей на них не видно, - сетует улан-удэнец Владислав Гаврилов.Однако пока ничего изменить невозможно. Строительство новой инфраструктуры на территории «Байкальский прибой» может быть реализовано только в рамках инвестиционных проектов. Государственные механизмы создания инфраструктуры имеются, а вот инвесторов нет. И есть только один плюс.- В 2022 году выиграна и получена субсидия от министерства туризма в размере 15 млн рублей на строительство глэмпинга. В результате в местности «Байкальский прибой» на турбазе «Байкальские зори», в шаговой доступности от Байкала, установлено десять модульных домиков. Это позволило не только расширить номерной фонд базы, но и перейти на круглогодичный режим работы, - сообщает администрация Кабанского района.А в 2023 Буркоопсоюз объединил свою гостиницу «Колос» и турбазу на «Байкальском прибое» в единый туристический комплекс. В гостинице выполнили ремонт, добавили номера повышенной комфортности, обновили бытовую технику. Создали единый сайт гостиницы и туристической базы с возможностью бронирования мест клиентами через популярные интернет-площадки. В результате количество отдыхающих на базе туристического комплекса выросло в этом году на треть. Однако большая часть турбаз по-прежнему оставлена на произвол судьбы.Фото: «Номер один»