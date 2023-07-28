В Бурятии центр «Воин» принял уже третью смену юных курсантов

Центр военно-спортивной подготовки молодёжи «Воин» по Бурятии принял третью смену юных курсантов. Торжественная церемония состоялась 27 июля, и теперь новая группа школьников будет осваивать военное дело в детском лагере «Огонёк».С мая 2023 года обучение в центре завершило уже две смены курсантов – школьники старших классов и студенты колледжей и техникумов. Центр «Воин» в Бурятии ставит целью возродить начальную военную подготовку и патриотическое воспитание молодёжи, которое в стране долгое время было не в приоритете.Юные курсанты учатся обращаться со стрелковым оружием, осваивают навыки тактики, изучают основы полевой медицины и сапёрной подготовки, тренируются управлять дроном, для них устраивают спортивные игры, соревнования. Проходят занятия и по основам парашютной подготовки, читается курс по основам национальной безопасности, также нынешняя смена будет изучать военную топографию.При этом в преподавании военных дисциплин упор делается именно на прикладные навыки, которые могут помочь на поле боя. Занятия проводят опытные инструкторы, прошедшие различные «горячие точки».- Стремлюсь передать им весь опыт обращения с оружием, боевого применения. Преподаю им современные методы стрельбы и изготовки. Часто говорят, что нынешнее поколение упущено, оно всё в Интернете и телефонах – но я вижу обратное. К нам приходят ребята физически развитые, активно интересуются военной историей, рассказами об СВО и земляках-героях, задают очень серьёзные вопросы, - говорит инструктор по огневой подготовке Дмитрий Карпов, бывший ОМОНовец, ветеран Северного Кавказа и Донбасса.Бурятский филиал центра «Воин» был создан весной 2023 года, первую смену курсантов стал обучать в мае. Работа центра находится в ведении зампреда правительства Бурятии Ивана Альхеева, инициатором же создания выступил глава республики Алексей Цыденов. Сейчас учреждение работает с молодёжью, но, по словам директора центра Николая Собенникова, в будущем планируется вести курсы военной подготовки и для взрослых.Что касается самих курсантов центра, прошедших обучение в лагере «Огонёк», они считают, что узнали много нового и интересного, что может оказаться полезным.- Нас учили накладывать жгуты и бандажи, чтоб оказывать первую медпомощь. На военной инженерии занимались минированием и разминированием, учились правильно передвигаться ползком. Я считаю, что в жизни это пригодится – потому что нужно быть готовым ко всему всегда, особенно к войне. Хочу сказать спасибо всему нашему лагерю и особенно военным инструкторам, за то, что так подробно объясняют весь материал, и все дети вовлечены в подготовку, - поделилась курсант второй смены, юнармеец Софья Барахтина.Фото: Василий Тараруев