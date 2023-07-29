В Бурятии спортсменам вручили госпремии

Глава Бурятии Алексей Цыденов вручил спортсменам и тренерам республики сертификаты на получение единовременных государственных спортивных премий за первое полугодие 2023 года. Премиями отмечены спортсмены по гиревому спорта и спорту лиц с поражением ОДА, сообщили в правительстве республики.«Любое достижение - это, в первую очередь, труд, усердие, преодоление, самодисциплина. Нас (прим.автора: Россию) пытаются везде не впускать, поэтому все достижения еще дороже. Вы молодцы! Я вас всех поздравляю. Пусть впереди вас ждут новые победы. Мы всех победим», - поздравил спортсменов глава Бурятии.За первое полугодие 2023 года членами спортивных сборных команд Бурятии на чемпионатах и первенствах мира, Европы и Азии по видам спорта: гиревой спорт, спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, самбо и спортивное метание ножа было завоевано 14 медалей (7 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовые).«К чемпионату Азии я вышел на пике формы, поэтому удалось показать рекордные результаты и для себя, и в целом. Рекордный результат в рывке приравнен к рекорду мира - 213 подъемов в рывке. Побил свой же рекорд. Но его не засчитывают как рекорд мира, потому что нужен выше ранг соревнований. А конкуренция была очень сильной. Я полностью отдаюсь своей работе. Я и ребята все замотивированы. Тем более, учитывая такие премии. Они знают, за что работают. У нас единичные регионы, где есть премии», - делится мастер спорта России международного класса Андрей Рассадин.Сертификатами на получение госпремий награждены:- мастер спорта России Пивень Андрей Владимирович - за серебряную медаль Первенства Азии по гиревому спорту в дисциплине «двоеборье»,- мастер спорта России Коломин Дмитрий Андреевич - за серебряную медаль Чемпионата Азии по гиревому спорту в дисциплине «двоеборье»,- мастер спорта России международного класса Каргин Сергей Ярославович - за две золотые медали Чемпионата Азии по гиревому спорту в дисциплинах «толчок длинный цикл» и «толчок длинный цикл-эстафета»,- мастер спорта России международного класса Рассадин Андрей Андреевич - за золотую и бронзовую медали Чемпионата Азии по гиревому спорту в дисциплинах «двоеборье» и «толчок длинный цикл», а также за успешную подготовку победителя и серебряного призера Чемпионата Азии и серебряного призера Первенства Азии по гиревому спорту,- мастер спорта России международного класса Любимский Сергей Александрович - за золотую и серебряную медали Чемпионата Азии по гиревому спорту в дисциплинах «толчок длинный цикл» и «двоеборье»,- мастер спорта России Кудашев Денис Андреевич - за успешную подготовку победителя и серебряного призера Чемпионата Азии по гиревому спорту,- Заслуженный мастер спорта России Леонов Сергей Трофимович - за успешную подготовку победителя и бронзового призера Чемпионата Азии по гиревому спорту,- мастер спорта России Халтагаров Александр Викторович - за золотую медаль Чемпионата мира по шашкам среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата,- мастер спорта России Болсохоев Олег Михайлович - за успешную подготовку победителя Чемпионата мира по шашкам среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.Фото: egov-buryatia.ru