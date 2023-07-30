Общество 30.07.2023 в 16:09

Глава Бурятии поздравил моряков и ветеранов флота с их профессиональным праздником

Этот праздник — дань уважения надежным защитникам Отечества и славным морским традициям
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Текст: Номер один
Глава Бурятии поздравил моряков и ветеранов флота с их профессиональным праздником
Глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил моряков и ветеранов флота с профессиональным праздником – Днем военно-морского флота. 

«Уважаемые военные моряки и ветераны флота! Примите самые тёплые поздравления с профессиональным праздником - Днём военно-морского флота!  Наши земляки в разные годы укрепляли славу военных моряков, проходя службу на морских рубежах.  Более трех столетий назад началась история военно-морского флота России, скрепленная доблестью и силой духа наших соотечественников.  Этот праздник — дань уважения надежным защитникам Отечества и славным морским традициям. Они составляют основу сегодняшним успехам нашей армии.  Мы благодарим ветеранов, которые являются духовно-нравственным ориентиром для всего нашего общества и, в особенности, для подрастающего поколения. От всей души желаю всем, кто служит и служил в военно-морском флоте, доброго здравия, всегда ясного пути и мирного неба! 

На фотографии корвет «Алдар Цыденжапов», который был назван в честь нашего Героя России, который в сентябре 2010 года ценой своей жизни предотвратил распространение пожара в машинном отделении эсминца Тихоокеанского флота «Быстрый». Наши ребята на передовой защищают нашу страну с таким же героизмом», - отметил Алексей Цыденов. 

Фото: пресс-служба минобороны РФ

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