Глава Бурятии поздравил моряков и ветеранов флота с их профессиональным праздником

Глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил моряков и ветеранов флота с профессиональным праздником – Днем военно-морского флота.«Уважаемые военные моряки и ветераны флота! Примите самые тёплые поздравления с профессиональным праздником - Днём военно-морского флота! Наши земляки в разные годы укрепляли славу военных моряков, проходя службу на морских рубежах. Более трех столетий назад началась история военно-морского флота России, скрепленная доблестью и силой духа наших соотечественников. Этот праздник — дань уважения надежным защитникам Отечества и славным морским традициям. Они составляют основу сегодняшним успехам нашей армии. Мы благодарим ветеранов, которые являются духовно-нравственным ориентиром для всего нашего общества и, в особенности, для подрастающего поколения. От всей души желаю всем, кто служит и служил в военно-морском флоте, доброго здравия, всегда ясного пути и мирного неба!На фотографии корвет «Алдар Цыденжапов», который был назван в честь нашего Героя России, который в сентябре 2010 года ценой своей жизни предотвратил распространение пожара в машинном отделении эсминца Тихоокеанского флота «Быстрый». Наши ребята на передовой защищают нашу страну с таким же героизмом», - отметил Алексей Цыденов.Фото: пресс-служба минобороны РФ