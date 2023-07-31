Общество 31.07.2023 в 09:00

Если ребенок испортил товар в магазине

Всегда ли нужно возмещать ущерб?
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Текст: Номер один
Если ребенок испортил товар в магазине
Номер один

Вопрос: «Мой 5-летний сын в магазине плечом рукой банку с вареньем, которая стояла на самом краю полки. Банка упала и разбилась. Обязана ли я оплачивать ее стоимость?» 

Анна Т.

Если ребенок до 14 лет намеренно испортил товар, родители обязаны возместить ущерб. Если повреждение произошло случайно и вины родителей нет - платить не нужно.

Доказывать умысел должен магазин.

Когда могут признать вину ребенка:

- специально уронил товар на пол;

- взял в руки товар и нечаянно выронил его;

- прыгал, бегал, баловался с тележкой;

- съел конфеты или откусил булочку с витрины.

 С 14 до 18 лет подростки сами отвечают за последствия своих поступков. Но только если у них есть свои доходы или имущество. Если нет - заплатят родители.

Когда ребенок может быть не виноват:

-  поскользнулся на мокром полу и задел товар;

-  задел товар в узком проходе;

- взял товар, который был неустойчиво расставлен;

- нес товар в руках, но его толкнул другой человек;

- товар изначально был хлипкий или имел дефекты - определить это поможет экспертиза.

 Как доказать невиновность или вину ребенка:

- просмотреть записи с видеокамер или опросить свидетелей;

- провести экспертизу товара.

Сотрудники магазина могут составить акт повреждения товара, взять показания свидетелей, запись с видеокамер и обратиться в суд за возмещением ущерба. После передачи товара и чека ответственность несут родители, а не магазин.

Чего не имеют права делать работники магазина или охрана:

- требовать оплатить товар, испорченный не по вине ребенка. Например, если ребенок задел товар рюкзаком, родители могут уточнить у продавцов, соответствует ли ширина проходов нормам.

 - задерживать родителя и ребенка, просить показать, что лежит в сумке. Можно ответить: «Я оплачу ущерб после того, как вину ребенка докажут в судебном порядке».

 - требовать в залог личные вещи или документы на время разбирательств.

В случае споров с сотрудниками магазина настаивайте на вызове полиции.

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